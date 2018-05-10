Бенефит для карьеры: как в короткий срок выучить английский язык

Не секрет, что в современном мире, чтобы иметь больше конкурентных преимуществ на рынке, обязательно нужно знать один или несколько иностранных языков. Многие учат их с малых лет, но, находясь в неязыковой среде, постепенно все накопленные знания сходят на нет.

Для того чтобы выучить язык, необходимо постоянно говорить на нём. Требуется регулярная практика, усидчивость и самое главное — цель, для чего вам нужен иностранный. Выучить язык можно для туристических целей, а можно для того, чтобы применять его на работе, общаясь с иностранными партнерами и клиентами.

Если речь идет о втором варианте, то, как правило, знание иностранного требуется внезапно и на продвинутом уровне. Возникает вопрос: есть ли какие-то способы освоить иностранный язык в короткие сроки.

Языковые курсы

Выучить язык быстро, в большинстве случаев именно английский, предлагают на любых языковых курсах. На изучение отводят 3-9 месяцев и за этот срок обещают поднять уровень, как минимум на 1-2 ступени. На мой взгляд, эффективность таких курсов не высокая. Многое зависит от преподавателя, школы, учебных материалов. По моему опыту, языковую школу нужно выбирать очень тщательно.

Лучшим вариантом будут курсы с носителем языка. Даже если ваш уровень Elementary, общение с иностранцем позволит быстро преодолеть языковой барьер и начать говорить. И желательно, чтобы уроки были индивидуальные. Занятия в группе, даже если в ней всего 3 человека, позволят вам говорить максимум 20-30% от всего времени урока, что не совсем продуктивно.

Корпоративное обучение

Во многие компании, особенно в те, которые работают с иностранными клиентами, еще на этапе отбора, кандидатов просят продемонстрировать уровень владения языком. Языковая компетенция наряду с технической экспертизой лежат в основе требований к role profile сотрудников. Мы проходим письменное тестирование на уровень лексики и грамматики, определяя уровень языковых навыков. И, несмотря на то, что некоторых крутых специалистов принимают на работу и с минимальными знаниями, новому сотруднику требуется как можно быстрее подтянуть их.

В нашей компании знание иностранного языка — это бизнес-необходимость. Поскольку в 2006 году, когда она была образована, основным направлением бизнеса выступали западные англоговорящие компании. Руководство прекрасно понимало, что сильная языковая компетенция — ключ к предоставлению высококачественного сервиса.

С 2007 года у нас работает языковой центр. Сегодня центр предоставляет услуги полного цикла: дотренинговые (pre-training), тренинговые (training) и посттренинговые (post-training). Он располагает собственными процедурами вступительного тестирования и проверки языкового прогресса сотрудников. Обучение ведется в двух форматах: очном и онлайн. Очное обучение проходит на территории офиса силами преподавательского штата языкового центра. Это вдохновленные своим делом профессионалы с большой буквы. Благодаря сотрудничеству с одной из крупнейших в мире языковых школ, возможно обучение и в онлайн-школе. Оно учитывает цели и задачи нашего бизнеса в целом, а также обеспечивает дифференцированный подход к индивидуальным потребностям сотрудников в части повышения уровня владения языком в кратчайшие сроки.

То есть при выборе компании всегда нужно обращать внимание на бонусы в виде обучения, которые вам могут предоставить. Это позволит, при желании и стремлении, повысить вашу «стоимость» на рынке труда.

Неформальное общение

Большая часть сотрудников нашей компании разговаривает на английском языке, таких в компании порядка 75%. Некоторые коллеги общаются устно и письменно на английском 100% своего рабочего времени, кто-то больше использует технический английский, нежели разговорный. Сотрудники юридической службы проверяют иностранные договоры и другие документы. Коллеги из маркетинга изучают иностранный рынок СМИ, публикации и зарубежную аналитику.

Большой ресурс для изучения и поддержания языка — неформальное общение. Это может быть совместный с коллегами просмотр фильма на языке оригинала или корпоративный языковой клуб, где, играя в ролевые игры, решая кейсы и загадки, можно получать ответы на актуальные рабочие и нерабочие вопросы.

Самостоятельное обучение

Для развития уровня английского языка нужно «прокачивать» его по четырем основным направлениям.

Инвестиции в языковое обучение — это вложение в новые возможности, проекты, новые горизонты. Каждый понимает ответственность за поддержание собственной языковой компетенции на должном уровне.