Маккейн заявил, что он лично передал «досье» на Трампа бывшему главе ФБР Коми

"Я решил получить копию того, что сейчас называют «досье». Я ознакомился с его содержанием и посчитал изложенные в нем обвинения тревожными, но понятия не имел, соответствуют ли они действительности", — написал Маккейн. «Я не был в состоянии независимым образом подтвердить эту информацию, и поэтому я сделал то, что сделал бы каждый американец, который беспокоится о национальной безопасности своей страны», — отметил сенатор.

После прочтения, как рассказал Маккейн, он положил документы в свой личный сейф и назначил встречу с тогда занимавшим пост главы ФБР Коми. «Я решил встретиться, как только у него была возможность, передал ему „досье“, а также пояснил, как оно ко мне попало», — добавил он. «Я попросту не знал, что с ним делать, и я доверил ФБР внимательно изучить [изложенные в документах] предположения. Затем я поблагодарил директора и ушел восвояси: вся встреча не продлилась более десяти минут — я сделал то, что должен был», — заключил Маккейн.

"Досье" на Трампа

Подготовка «досье» на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США , выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Заказ получила Fusion GPS, возглавляемая Гленном Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal . Позднее к работе над «досье» подключился бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил . По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

В «досье» утверждалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Сам Трамп неоднократно называл «досье» и соответствующие публикации в СМИ фальшивкой и политической охотой на ведьм.

Книга «The Restless Wave: Good Times, Just Causes, Great Fights, and Other Appreciations» поступит в продажу в США 22 мая. Ранее телекомпания CNN также распространила фрагмент этого произведения: в нем Маккейн, у которого диагностирована опухоль мозга, заявил, что не знает, сколько ему осталось жить.