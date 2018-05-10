Маккейн заявил, что он лично передал «досье» на Трампа бывшему главе ФБР Коми 

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Американский сенатор Джон Маккейн рассказал, что он лично передал так называемое досье на президента США Дональда Трампа, содержащее компрометирующие его материалы, бывшему директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми. Об этом законодатель рассказал в своей книге «The Restless Wave: Good Times, Just Causes, Great Fights, and Other Appreciations» ("Неутомимая волна: добрые времена, великие бои и другие высокие оценки"), отрывки из которой распространило в среду интернет-издание The Daily Beast.
"Я решил получить копию того, что сейчас называют «досье». Я ознакомился с его содержанием и посчитал изложенные в нем обвинения тревожными, но понятия не имел, соответствуют ли они действительности", — написал Маккейн. «Я не был в состоянии независимым образом подтвердить эту информацию, и поэтому я сделал то, что сделал бы каждый американец, который беспокоится о национальной безопасности своей страны», — отметил сенатор.
После прочтения, как рассказал Маккейн, он положил документы в свой личный сейф и назначил встречу с тогда занимавшим пост главы ФБР Коми. «Я решил встретиться, как только у него была возможность, передал ему „досье“, а также пояснил, как оно ко мне попало», — добавил он. «Я попросту не знал, что с ним делать, и я доверил ФБР внимательно изучить [изложенные в документах] предположения. Затем я поблагодарил директора и ушел восвояси: вся встреча не продлилась более десяти минут — я сделал то, что должен был», — заключил Маккейн.
"Досье" на Трампа
Подготовка «досье» на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Заказ получила Fusion GPS, возглавляемая Гленном Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над «досье» подключился бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил. По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.
В «досье» утверждалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Сам Трамп неоднократно называл «досье» и соответствующие публикации в СМИ фальшивкой и политической охотой на ведьм.
Книга «The Restless Wave: Good Times, Just Causes, Great Fights, and Other Appreciations» поступит в продажу в США 22 мая. Ранее телекомпания CNN также распространила фрагмент этого произведения: в нем Маккейн, у которого диагностирована опухоль мозга, заявил, что не знает, сколько ему осталось жить.