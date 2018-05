Маккейн рассказал о своем вкладе в компромат на Трампа 

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн рассказал, что он лично передал Джеймсу Коми , который в то время возглавлял ФБР , компрометирующее досье на президента США Дональда Трампа . Об этом политик рассказал в своей книге The Restless Wave: Good Times, Just Causes, Great Fights, and Other Appreciations («Неутомимая волна: добрые времена, великие бои и другие высокие оценки)», отрывки которой публикует The Daily Beast.