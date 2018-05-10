Власти подарят горожанам новый сквер в Находке 

В настоящее время проводятся заключительные работы по открытию сквера «100‐летия образования пограничных войск России» для жителей Находки. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на городскую администрацию.
В будущем сквере на улице Лермонтова завершили работы по установке обелиска пограничникам, созданию ливневой канализации, а также установили леерное ограждение для маломобильных граждан. Сейчас подрядчики монтируют садово-парковые фонари. Территорию сквера оформят кустарниками, голубыми елями, разобьют клумбы с цветами и облагородят газоны.
Открытие тематической площадки запланировано на 100-летие образования пограничных войск, которое будет отмечаться 28 мая 2018 года.
12 мая в Дзержинске Московской области пройдет акция «Лес Победы», приуроченная ко Дню Победы.