Власти подарят горожанам новый сквер в Находке

В настоящее время проводятся заключительные работы по открытию сквера «100‐летия образования пограничных войск России » для жителей Находки . Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

В будущем сквере на улице Лермонтова завершили работы по установке обелиска пограничникам, созданию ливневой канализации, а также установили леерное ограждение для маломобильных граждан. Сейчас подрядчики монтируют садово-парковые фонари. Территорию сквера оформят кустарниками, голубыми елями, разобьют клумбы с цветами и облагородят газоны.

Открытие тематической площадки запланировано на 100-летие образования пограничных войск, которое будет отмечаться 28 мая 2018 года.