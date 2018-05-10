Новый сквер откроют в Находке

Находке готовятся к открытию тематической площадки, посвящённой 100-летию со дня образования пограничных войск России . Новый сквер создаётся по предложению ветеранов вооружённых сил Российской Федерации.

Благоустройство территории началось ещё в 2017 году. Тогда были заложены лишь грунт и кабеля.

«На данный момент уже закончены работы по установки ливневой канализации. Вдобавок сделаны ограждения для комфортного нахождения людям с ограниченными возможностями. Поставлены многочисленные скамейки, дорожки для прогулок и велосипедистов, а также поменяны лестницы. Скоро начнётся установка фонарей, декоративных кустарников, фигур», — сообщили в администрации Находки.

Напомним, что открытие тематической площадки запланировано на 28 мая 2018 года. Символично, что именно в этот день пограничные войска будут отмечать 100 лет со дня своего создания.