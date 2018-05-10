Биография Юлии Самойловой

Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Ей был поставлен диагноз «спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана», это заболевание, которое поражает двигательные нейроны передних рогов спинного мозга.

С ранних лет музыкальным развитием Юлии занималась мама и преподаватели. Она участвовала в различных песенных конкурсах.

В 2008 году организовала группу TerraNova. Были записаны шесть композиций, однако группа распалась в 2010 году.

Училась в Современной Гуманитарной академии. В 2010 году получила диплом психолога.

В 2013 году Юлия Самойлова получила общероссийскую известность после участия в проекте «Фактор А» на телеканале «Россия 1». Она заняла второе место в конкурсе и стала обладательницей награды от Аллы Пугачевой «Золотая звезда Аллы».

Санкт-Петербурге, После окончания проекта Юлия принимала участие в концертах в Москве Ярославле , Нижнем Новгороде и других городах России , а также участвовала в съемках для федеральных телеканалов.

В 2014 году Юлия Самойлова принимала участие в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских Игр в Сочи , где исполнила песню «Вместе».

В 2016 году Юлия участвовала в записи песни «Жить» Игоря Матвиенко

В декабре 2016 года записала песню «Не смотри назад» совместно с Гошей Куценко

12 марта 2017 года Юлия Самойлова завоевала право представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве ( Украина ). Она должна была исполнить композицию Flame Is Burning, но принимающая страна запретила ей въезд.

В 2018 году певица выступит в Лиссабоне Португалия ) на «Евровидение-2018» с песней I Won't Break.

Юлия Самойлова многократно побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей, как в России, так и за рубежом. Лауреат регионального конкурса «Серебряное копытце» в Инте (2002, 2003), всероссийского фестиваля «На крыльях мечты» в Москве (2003), всероссийского конкурса «Шлягер-2005», открытого межрегионального конкурса «Весенняя капель» в Муроме (2005), и др.