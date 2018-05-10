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Праздничным фейерверком завершили празднование Дня Победы во Владивостоке
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Праздничным фейерверком завершили празднование Дня Победы во Владивостоке 

Prim.News 35 минут назад
Небольшой дождь не омрачил фейерверк.
Жители и гости краевого центра Приморья собрались вечером на центральной площади, чтобы увидеть красочный фейерверк. Пиротехническое зрелище началось сразу после окончания концертной программы. Перед самым началом залпов начался небольшой дождь, но он не помешал горожанам насладиться происходящим.
В этом году фейерверком можно было полюбоваться в трёх точках — на центральной площади Владивостока, о. Русский (Подножье) и в посёлке Трудовое, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
После парада и шествия на площади работали тематические локальные площадки, прозвучали песни военных лет, артисты представили тематические хореографические композиции. Здесь же горожан кормили настоящей солдатской кашей из полевых кухонь.
Тематические мероприятия также прошли в скверах и на других открытых площадках города.
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Фото, видео: Валерий Лутор, Prim.News
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