Раскрыты подробности номера Самойловой на «Евровидении» 

Сценарий выступления российской певицы Юлии Самойловой во втором полуфинале «Евровидения-2018», который пройдет в португальском Лиссабоне 10 мая, будет очень сложным, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на режиссера номера Алексея Голубева.
Безусловно, наш номер очень сложный. В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки
— цитирует агентство слова Голубева
Он отметил, что команда организаторов конкурса работает очень профессионально и справляется со сложностями номера российской участницы. Идет навстречу пожеланиям режиссера и съемочная группа местного телевидения.
«У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию,
бэк-вокалисты
поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении», — рассказал Голубев.
Новый трек Самойловой помогала создавать интернациональная команда авторов — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Голубев пояснил, что сам номер выстроен так, чтобы раскрыть зрителю талант исполнительницы. А задача Самойловой — донести до аудитории таинство зарождения жизни, которое является главной мыслью постановки. При этом танцорам Ильдару Гайнутдинову и Анастасии Джуркиной отведены роли Адама и Евы.
«На второй репетиции мы поработали над актерской составляющей, Юля выдала такую эмоцию, что мне хотелось разбежаться, взобраться на эту гору и расцеловать ее, потому что это то, что должно держать зрителя», — признался Голубев.
На 63‐м Международном песенном конкурсе «Евровидение» 8 мая завершились первые полуфинальные выступления, по результатам которых в главный этап пробились представители Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О’Шонесси). Соревнования проходили на арене Altice в Лиссабоне.