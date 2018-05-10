Раскрыты подробности номера Самойловой на «Евровидении»

Безусловно, наш номер очень сложный. В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки

— цитирует агентство слова Голубева

Он отметил, что команда организаторов конкурса работает очень профессионально и справляется со сложностями номера российской участницы. Идет навстречу пожеланиям режиссера и съемочная группа местного телевидения.

«У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию,

бэк-вокалисты

поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении», — рассказал Голубев.

Новый трек Самойловой помогала создавать интернациональная команда авторов — Леонид Гуткин , Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Голубев пояснил, что сам номер выстроен так, чтобы раскрыть зрителю талант исполнительницы. А задача Самойловой — донести до аудитории таинство зарождения жизни, которое является главной мыслью постановки. При этом танцорам Ильдару Гайнутдинову и Анастасии Джуркиной отведены роли Адама и Евы.

«На второй репетиции мы поработали над актерской составляющей, Юля выдала такую эмоцию, что мне хотелось разбежаться, взобраться на эту гору и расцеловать ее, потому что это то, что должно держать зрителя», — признался Голубев.