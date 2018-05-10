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«Номер очень сложный»: стали известны подробности выступления Самойловой на «Евровидении»
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«Номер очень сложный»: стали известны подробности выступления Самойловой на «Евровидении» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Первый полуфинал «Евровидения»состоялся 8 мая, второй, в котором российская певица Юлия Самойлова выйдет под шестым номером сегодня, 10 мая, а финал — 12 мая.
"Безусловно, наш номер очень сложный. В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки… Здесь очень хорошая организация на бэкстейдже, очень профессионально работает вся команда. С нашими сложностями они справляются. У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении", — цитирует РИА Новости режиссера номера Алексея Голубева.
Он также отметил, что телевизионная группа в Лиссабоне идет навстречу российской делегации и прислушивается к просьбам.
Ранее «СП» писала, что видео с репетиции Самойловой на «Евровидении» не впечатлило интернет-пользователей.
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