Компания сына генпрокурора отказалась от проекта опреснения воды в Иране 

ООО «Русско-ближневосточный экспортный центр» (РБЭЦ) — компания сына генпрокурора России Игоря Чайки — отказалась от планов строительства в Иране станции опреснения воды. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ее бывшего совладельца, экс-руководителя Росприроднадзора Олега Митволя. Иран входит в двадцатку стран мира с самым сухим климатом. Возможный объем инвестиций в строительство оценивался в $110–180 млн До апреля 2018 г. Митволю принадлежало в компании 50%, выйти из ее капитала он решил после отказа от иранского проекта. Получить комментарий Игоря Чайки относительно его планов не удалось.
Сама компания была создана летом 2016 г. С начала того же года США стали постепенно отменять антииранские санкции. В РБЭЦ рассчитывали, что это позволит импортировать в страну необходимые технологии, рассказал Митволь. Переговоры велись, в частности, с южнокорейскими производителями оборудования, но до контрактов дело не дошло.
Санкции были ослаблены фактически лишь на уровне деклараций, на деле же крупных проектов с участием иностранных компаний в Иране начато не было, поясняет профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Дружиловский. По сути компании опасались нарушить какие-либо санкции, чтобы самим не попасть под ограничения. 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен восстановить антииранские санкции в полном объеме.
Свой проект строительства станции опреснения воды мощностью 200 000 куб. м. в сутки планировала также дочерняя структура «Ростеха», Технопромэкспорт». В компании на запрос не ответили.