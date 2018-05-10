США пожаловались в ВТО на Индию 

Москва, 10 мая — «Вести. Экономика». США уведомили Всемирную торговую организацию (ВТО) о том, что Индия занижает показатели поддержки рыночных цен на пшеницу и рис. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства США.
Фото: EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI
"4 мая 2018 года США представили встречное уведомление в Комитет ВТО по сельскому хозяйству о поддержке Индией рыночных цен на пшеницу и рис — на основе общедоступной информации. США определили несколько областей, которые могут вызвать озабоченность в связи с уведомлением Индии о ее поддержке рыночных цен на рис и пшеницу", — говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства.
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Индия потребует от США компенсации в ВТО за пошлины Трамп: ВТО и ТТП невыгодны для США Китай направил жалобу в ВТО на действия США «Судя по расчетам США, Индия, как представляется, существенно занижает показатели своей поддержки рыночных цен на пшеницу и рис. Рассчитанная в соответствии с соглашением ВТО о сельскохозяйственной методологии, поддержка Индией рыночных цен на пшеницу и рис значительно превысила допустимые уровни внутренней поддержки, оказывающей искажающее воздействие на торговлю», — заявило ведомство. "США ожидают, что наши торговые партнеры будут соблюдать требования к отчетности, на которые они согласились при вступлении в ВТО", — приводятся в сообщении слова торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Как сообщали «Вести. Экономика», ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ВТО, как и Транстихоокеанское партнерство (ТТП), невыгодны для страны.