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США пожаловались в ВТО на Индию
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США пожаловались в ВТО на Индию 

Вести.Ru 17 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 10 мая — «Вести. Экономика». США уведомили Всемирную торговую организацию (ВТО) о том, что Индия занижает показатели поддержки рыночных цен на пшеницу и рис. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства США.
Фото: EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI
"4 мая 2018 года США представили встречное уведомление в Комитет ВТО по сельскому хозяйству о поддержке Индией рыночных цен на пшеницу и рис — на основе общедоступной информации. США определили несколько областей, которые могут вызвать озабоченность в связи с уведомлением Индии о ее поддержке рыночных цен на рис и пшеницу", — говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства.
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