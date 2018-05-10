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США подали жалобу в ВТО на Индию
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США подали жалобу в ВТО на Индию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. США подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Индию в связи с тем, что страна, по американским данным, занижает сведения о поддержке рыночных цен на рис и пшеницу, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства США.
В ведомстве отмечают, что данный шаг является нарушением правил ВТО.
"Основываясь на расчетах США, представляется, что Индия значительно занижала свою поддержку рыночных цен на пшеницу и рис. США ожидают, что торговые партнеры будут соблюдать требования, на которые они согласились, присоединившись к ВТО", — говорится в сообщении.
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