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В Columbus Nova заявили о непричастности Вексельберга к делам компании и адвокату Трампа
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В Columbus Nova заявили о непричастности Вексельберга к делам компании и адвокату Трампа 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Американская компания Columbus Nova во главе с Эндрю Интратером пользовалась консультационными услугами адвоката президента США Майкла Коэна, но не действовала от лица председателя совета директоров группы «Ренова» Виктора Вексельберга. Он не имеет никакого отношения к этому делу, заявил в среду телекомпании ABC юрисконсульт Columbus Nova Ричард Оуэнс.
"Columbus Nova является компанией, занимающейся менеджментом и контролируемой исключительно американцами. После инаугурации [Дональда Трампа в качестве 45-го президента США 20 января 2017 года] наша фирма наняла Майкла Коэна в качестве бизнес-консультанта для изучения потенциальных источников капитала, инвестиций в недвижимость и иного рода предприятия", — информировал юрисконсульт.
"Сообщения о том, что Виктор Вексельберг пользовался Columbus Nova в качестве подставной фирмы для оплаты услуг Майкла Коэна, являются ложными. Утверждения о том, что Виктор Вексельберг был причастен или предоставлял средства для взаимодействия Columbus Nova с Майклом Коэном, очевидно, неверны. Ни Виктор Вексельберг, ни кто-то еще, помимо владельцев Columbus Nova, не принимали участие в решении нанять Коэна или профинансировать взаимодействие с ним", — резюмировал Оуэнс.
Как утверждала во вторник телекомпания CNN, федеральные агенты, действующие по поручению спецпрокурора США Роберта Мюллера, ранее в этом году в аэропорту Нью-Йорка опросили Вексельберга о передаче сотен тысяч долларов адвокату президента США Майклу Коэну. По утверждениям телекомпании, речь шла о деньгах, которые после выборов в США 2016 года выплатила Коэну компания Columbus Nova во главе с Эндрю Интратером, бизнес-партнером Вексельберга. Ему также задавали вопросы о пожертвованиях Интратера на политические цели, в том числе $250 тыс. в инаугурационный фонд Дональда Трампа, сообщала CNN.
Первой о беседе подчиненных спецпрокурора США с Вексельбергом, произошедшей два месяца назад в аэропорту Нью-Йорка, сообщила в начале мая газета The New York Times. По ее данным, предпринимателя остановили, когда он сошел с трапа частного самолета, для опроса и изучения содержимого его электронных устройств. Издание не исключило, что Мюллера интересовали обстоятельства присутствия Вексельберга на церемонии инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2017 года и деловые операции на Кипре.
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