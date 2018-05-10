В Columbus Nova заявили о непричастности Вексельберга к делам компании и адвокату Трампа

"Columbus Nova является компанией, занимающейся менеджментом и контролируемой исключительно американцами. После инаугурации [ Дональда Трампа в качестве 45-го президента США 20 января 2017 года] наша фирма наняла Майкла Коэна в качестве бизнес-консультанта для изучения потенциальных источников капитала, инвестиций в недвижимость и иного рода предприятия", — информировал юрисконсульт.

"Сообщения о том, что Виктор Вексельберг пользовался Columbus Nova в качестве подставной фирмы для оплаты услуг Майкла Коэна, являются ложными. Утверждения о том, что Виктор Вексельберг был причастен или предоставлял средства для взаимодействия Columbus Nova с Майклом Коэном, очевидно, неверны. Ни Виктор Вексельберг, ни кто-то еще, помимо владельцев Columbus Nova, не принимали участие в решении нанять Коэна или профинансировать взаимодействие с ним", — резюмировал Оуэнс.

Как утверждала во вторник телекомпания CNN, федеральные агенты, действующие по поручению спецпрокурора США Роберта Мюллера , ранее в этом году в аэропорту Нью-Йорка опросили Вексельберга о передаче сотен тысяч долларов адвокату президента США Майклу Коэну. По утверждениям телекомпании, речь шла о деньгах, которые после выборов в США 2016 года выплатила Коэну компания Columbus Nova во главе с Эндрю Интратером, бизнес-партнером Вексельберга. Ему также задавали вопросы о пожертвованиях Интратера на политические цели, в том числе $250 тыс. в инаугурационный фонд Дональда Трампа, сообщала CNN.