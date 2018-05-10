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Морпехи Каспийской флотилии получили новые БТР-82А
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Морпехи Каспийской флотилии получили новые БТР-82А 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая — РИА Новости. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии пополнились новыми бронетранспортерами БТР-82А, прибывшими эшелоном в Дагестан из Костромской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
"Около 30 боевых машин уже прибыли в воинскую часть, где личный состав начал обкатку новой техники", — сказал он. Экипажи были заранее сформированы и прошли обучению вождению в учебных воинских частях Южного военного округа.
БТР-82А прибыли в подразделения морской пехоты в соответствии с планом перевооружения на современные образцы техники войск округа. Еще одна партия бронетранспортеров прибудет к морпехам в конце июня этого года.
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