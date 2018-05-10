Госдума обсудит право ОП назначать наблюдателей на выборы всех уровней

"Законопроектом предлагается установить возможность расширить полномочия Общественной палаты Российской Федерации, общественных палат субъектов Российской Федерации в части назначения наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечают авторы проекта, при этом общественные палаты субъектов вправе назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта России.

Принятие законопроекта обеспечит создание дополнительных гарантий для реализации избирательных прав граждан, считают авторы инициативы.