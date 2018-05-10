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Госдума обсудит право ОП назначать наблюдателей на выборы всех уровней
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Госдума обсудит право ОП назначать наблюдателей на выборы всех уровней 

РИА Новости 34 минуты назад
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Общественной палаты РФ и общественных палат регионов в части назначения наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов всех уровней.
"Законопроектом предлагается установить возможность расширить полномочия Общественной палаты Российской Федерации, общественных палат субъектов Российской Федерации в части назначения наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления", — говорится в пояснительной записке к документу.
Как отмечают авторы проекта, при этом общественные палаты субъектов вправе назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта России.
Принятие законопроекта обеспечит создание дополнительных гарантий для реализации избирательных прав граждан, считают авторы инициативы.
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