На канадском пляже нашли человеческую ступню — уже 14-ю за последние десять лет

Канадская полиция начала расследование после того, как на пляже в провинции Британская Колумбия была обнаружена человеческая ступня с ботинком, сообщает газета

The Guardian . Это уже 14-я подобная находка в этой местности за последние десять лет. По основной версии, на берег выносит останки самоубийц или жертв несчастных случаев.

Очередная ступня была обнаружена на острове Габриола в проливе Джорджии между Ванкувером и материковой частью Британской Колумбии. Человеческие останки обнаружил мужчина, который прогуливался по пляжу. В настоящий момент правоохранительные органы пытаются установить личность предполагаемого погибшего.

В предыдущий раз, в декабре 2017 года, часть ноги в белом носке и черном ботинке

нашел местный житель, гулявший со своей собакой по живописному берегу. «Собака обнюхивала какие-то кости. Я обратил на это внимание, а потом заметил, что это чья-то нога в обуви», — рассказал он.

Служба коронеров Британской Колумбии сразу же подтвердила, что на пляже была найдена человеческая нога. Полицейские подняли данные о пропавших людях и связались с коллегами из соседних регионов.

В 2016 году еще одна нога была найдена в 40 км к западу от нынешнего места обнаружения. Всего за предыдущие 10 лет в Британской Колумбии нашли 14 человеческих ног. В восьми случаях останки удалось идентифицировать — они принадлежали шести разным людям.

Подобные находки вызывали спекуляции по всему миру. В частности, высказывались предположения, что выброшенные на берег ноги принадлежали жертвам стихийных бедствий, кораблекрушений или авиакатастроф. Озвучивались и версии по поводу действующего в Британской Колумбии серийного маньяка или организованной преступности. Некоторые шутники пытались подлить масла в огонь и подкидывали на берег собственные «поделки» из куриных костей.

В то же время на всех предыдущих найденных фрагментах тел коронеры не обнаружили никаких признаков травм. Во всех случаях люди или совершали самоубийства, или погибали случайно, а их ноги отделялись от тел во время разложения. Изготовленные из легких и прочных материалов кроссовки защищали ступни от разложения и действовали как поплавки, из-за чего ноги оказывались на поверхности моря и в конце концов попадали на берег.