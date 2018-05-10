Народный календарь. 10 мая. Святой Боже пахать не поможет

В этот день обычно вспоминают одного из семидесяти апостолов — священномученика Симеона, сродника Господня.

Святой апостол Симеон проповедовал христианское вероучение среди язычников, обличал идолопоклонников. Столетним старцем был схвачен гонителями христиан и распят на кресте.

Поговаривали, что именно 10 мая злая сила старается ближе подойти к людским домам. Также верили в то, что родившийся в этот день быстро повзрослеет и обзаведется семьей.

На Руси святого Симеона еще называли Семеном Ранопашцем. В этот день начиналась пахота. Говорили: «Рано паши — урожаи хороши». Однако и с посевом особенно не спешили, если земля была холодной. Крестьяне проверяли готовность пашни, прикладывая к ней обе руки. Кроме того, о готовности к посеву судили по лесу. Если оделся в листву, то уже пора пахать.

Если же березовые листья в этот день полностью развернулись, то наступило благоприятное время для посадки картофеля. Слышно кваканье лягушек в лесу — урожай будет богатым.

Кстати, именно 10 мая начинал петь соловьи, которые на Руси считались вестниками долгожданного тепла. Однако если кричит сова, то в ближайшие дни стоит ждать похолодания.

Именины в этот день празднуют Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

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