Ещё
Народный календарь. 10 мая. Святой Боже пахать не поможет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Народный календарь. 10 мая. Святой Боже пахать не поможет 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В этот день обычно вспоминают одного из семидесяти апостолов — священномученика Симеона, сродника Господня.
Святой апостол Симеон проповедовал христианское вероучение среди язычников, обличал идолопоклонников. Столетним старцем был схвачен гонителями христиан и распят на кресте.
Поговаривали, что именно 10 мая злая сила старается ближе подойти к людским домам. Также верили в то, что родившийся в этот день быстро повзрослеет и обзаведется семьей.
На Руси святого Симеона еще называли Семеном Ранопашцем. В этот день начиналась пахота. Говорили: «Рано паши — урожаи хороши». Однако и с посевом особенно не спешили, если земля была холодной. Крестьяне проверяли готовность пашни, прикладывая к ней обе руки. Кроме того, о готовности к посеву судили по лесу. Если оделся в листву, то уже пора пахать.
Если же березовые листья в этот день полностью развернулись, то наступило благоприятное время для посадки картофеля. Слышно кваканье лягушек в лесу — урожай будет богатым.
Кстати, именно 10 мая начинал петь соловьи, которые на Руси считались вестниками долгожданного тепла. Однако если кричит сова, то в ближайшие дни стоит ждать похолодания.
Именины в этот день празднуют Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Народный календарь. 9 мая. Степанов день, или Горошница
Народный календарь. 8 мая. Даст небо дождь, а земля — рожь
Вечерняя Москва: последние новости
Проведенный в Москве День Победы убедил Биньямина Нетаньяху в глубокой связи между двумя народами МИД РФ комментирует новые антироссийские санкции США «Вечерняя Москва» возобновила традиционную эстафету гребцов на приз газеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»175
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов749
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент396
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине673
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине257
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение