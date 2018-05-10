В Казани открывается международный экономический саммит KazanSummit

Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана . Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. В 2017 году в KazanSummit приняли участие 2,6 тысячи представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, парламентов, инвесторы и бизнесмены из 53 стран мира, а также 250 представителей СМИ.

"Саммит выступит эффективной платформой для поиска новых клиентов и деловых партнеров, демонстрации инвестиционного потенциала и экономических возможностей регионов России. Ключевой темой саммита 2018 года станет халяльный образ жизни", — говорится в сообщении.

В рамках деловой программы KazanSummit-2018 будут также затронуты такие темы, как исламские финансы и партнерский банкинг, IT-стартапы, технология блокчейн, продвижение российского экспорта в исламские страны, опыт реализации проектов государственно-частного партнёрства, социальная ответственность бизнеса, публичная дипломатия.

Как отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, всего на нынешнем форуме ожидается порядка 3 тысяч человек из более чем 50 стран, в том числе подтвердили своё участие 23 дипломатические миссии, которые представлены послами в РФ (в 2017 году их было 15). Для работы на саммите в Казань приедут представители 27 российских регионов.

В числе основных спикеров форума генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бин Ахмад Аль-Осеймин, министр экономики ОАЭ Султан Бин Саид Аль-Мансури, министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед бен Абдалла Аль-Касаби, министр экономики Турции Нихат Зейбекджи, генеральный директор группы Дубайского исламского банка Аднан Чилван, вице-президент Исламского банка развития Замир Икбаль.

Кроме пленарного заседания, двусторонних деловых встреч планируется проведение как новых тематических сессий, так и ставших традиционными наиболее эффективных панелей: конференция молодых дипломатов стран ОИС, деловой завтрак Сбербанка , Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС. В рамках форума также состоятся выставка «халяль»-индустрии Russia Halal Expo, шоу-показ мусульманской моды Kazan Halal Fashion и фестиваль кухонь народов исламского мира.

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