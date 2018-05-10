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«Большие два парня». Ветеран, за которого заступился Путин, рассказал о сотрудниках ФСО
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«Большие два парня». Ветеран, за которого заступился Путин, рассказал о сотрудниках ФСО 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ветеран, с которым нетактично обошлись сотрудники ФСО на параде в Москве, рассказал об этом инциденте.
Напомним, что 9 мая один из ветеранов по окончании парада спустился с трибуны и приблизился к президенту Владимиру Путину, но путь ему преградили сотрудники ФСО. Глава государства заметил этот инцидент и сам подошел к ветерану, чтобы пожать ему руку.
В комментарии RT участник Великой Отечественной войны рассказал: «Президент и два охранника у него — большие два парня. Я сзади иду, президент меня знает, мы еще до этого с ним встречались. И он меня (позвал) к себе, я с ним вместе пошел. Охранники хотели отодвинуть меня, но президент придержал меня, и все — я пошел. Охранники меня больше не трогали, они почувствовали, что президент меня знает. И мы пошли до Могилы неизвестного солдата, возложили венки, и я домой поехал».
Ветеран также рассказал о своем участии в боях за Смоленск и награждении медалью «За отвагу».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил неуместность подобного поведения президентской охраны. «Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — подчеркнул представитель Кремля.
Фото с сайта Кремля
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