«Большие два парня». Ветеран, за которого заступился Путин, рассказал о сотрудниках ФСО

Ветеран, с которым нетактично обошлись сотрудники ФСО на параде в Москве , рассказал об этом инциденте.

Напомним, что 9 мая один из ветеранов по окончании парада спустился с трибуны и приблизился к президенту Владимиру Путину , но путь ему преградили сотрудники ФСО. Глава государства заметил этот инцидент и сам подошел к ветерану, чтобы пожать ему руку.

В комментарии RT участник Великой Отечественной войны рассказал: «Президент и два охранника у него — большие два парня. Я сзади иду, президент меня знает, мы еще до этого с ним встречались. И он меня (позвал) к себе, я с ним вместе пошел. Охранники хотели отодвинуть меня, но президент придержал меня, и все — я пошел. Охранники меня больше не трогали, они почувствовали, что президент меня знает. И мы пошли до Могилы неизвестного солдата, возложили венки, и я домой поехал».

Ветеран также рассказал о своем участии в боях за Смоленск и награждении медалью «За отвагу».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил неуместность подобного поведения президентской охраны. «Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — подчеркнул представитель Кремля.

Фото с сайта Кремля