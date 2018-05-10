Жить в мире и помнить о предках — такой наказ молодежи дали ветераны после Парада в Москве

МОСКВА , 9 мая. /Корр. ТАСС Ангелина Корзун, Яна Ломакина/. Ветераны Великой Отечественной войны призвали будущее поколение жить в мире и согласии друг с другом, а также воспитывать в себе чувства долга и патриотизма во имя памяти погибших в сражениях предков. Об этом участники войны рассказали ТАСС после Парада Победы на Красной площади в Москве.

О любви к ближнему

Ветеран войны, «ребенок» блокадного Ленинграда Сабина Завьялова обратила внимание, что сегодня представители молодого поколения не всегда бывают внимательны друг к другу, зачастую жизнь в условиях мегаполисов заставляет их «замыкаться в себе, не обращать внимание на окружающий мир».

"От этого они становятся закрытыми, иногда нетерпеливыми и даже озлобленными. Хочу пожелать ребятам жить в мире и согласии, ведь ради этого десятки лет назад их предки уходили на фронт в таком же юном возрасте, чтобы отстоять нашу страну в войне с фашистами, — сказала она. — Хочу пожелать молодежи больше человечности, не копить ненависть и злобу, научиться прощать. Это была страшная война, но спустя годы мы не мстим нашим обидчикам, ездим к ним в гости, читаем их литературу, слушаем музыку".

Об интернете и сбывшихся мечтах

Помнить историю и уважать традиции страны наказал потомкам командир гвардейской танковой бригады Николай Гапоненко. Он признал факт огромного влияния современных технологий на все сферы современной жизни, «хоть из-за них молодежь иногда ленится читать книги и учить стихи». «Но интернет помогает в изучении истории, поиске редких архивных документов и информации о пропавших предках. В свои 95 лет я продолжаю работать инженером-проектировщиком и рисую эскизы жилых домов при помощи специальных профессиональных программ на компьютере», — отметил Гапоненко.

Между тем, именно благодаря интернету соотечественники узнали о прибывших из регионов ветеранах, которым сотрудники одного из благотворительных фондов пообещали реализовать мечту — подарить пригласительные билеты на первый в их жизни Парад Победы на Красной площади. О том, что участников войны обманули написала накануне в «Фейсбуке» Мария Тишина, внучка одного из фронтовиков. «Спасибо властям Москвы , что откликнулись и пригласили ветеранов на парад! Сбылась мечта моего дедушки и еще семерых участников войны из Орла, Пятигорска Сургута , Кирова», — сказала она в беседе с корр. ТАСС.

Рассуждая о перспективах развития системы образования в РФ , прошедший войну ветеран Вячеслав Боржемовский посоветовал кандидатам в новое правительство уделить внимание патриотическому воспитанию школьников. «Не будет лишним ввести военную подготовку в школах. Это позволит создать достаточный оборонный резерв и подготовить будущих защитников к службе в армии», — сказал он.

Парад Победы