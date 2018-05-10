Госдума обсудит голосование на парламентских выборах на любом участке

МОСКВА , 10 мая — РИА Новости Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о праве голосовать на выборах в парламент на любом участке вне зависимости от места жительства.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, порядок голосования по месту нахождения избирателя уже закреплен в законодательстве и успешно был применен, в том числе при проведении выборов президента РФ в марте этого года.

"В этой связи проектом федерального закона предусматривается внесение изменений, … предусматривающих возможность подачи избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения", — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы также предлагают использовать средства видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий, что «будет являться дополнительной гарантией реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий и открытости избирательного процесса».