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Госдума обсудит голосование на парламентских выборах на любом участке
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Госдума обсудит голосование на парламентских выборах на любом участке 

РИА Новости 43 минуты назад
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о праве голосовать на выборах в парламент на любом участке вне зависимости от места жительства.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, порядок голосования по месту нахождения избирателя уже закреплен в законодательстве и успешно был применен, в том числе при проведении выборов президента РФ в марте этого года.
"В этой связи проектом федерального закона предусматривается внесение изменений, … предусматривающих возможность подачи избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения", — говорится в пояснительной записке к документу.
Проектом также предлагается закрепить право Общественной палаты РФ, общественных палат субъектов России назначать наблюдателей в избирательные комиссии.
Авторы инициативы также предлагают использовать средства видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий, что «будет являться дополнительной гарантией реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий и открытости избирательного процесса».
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