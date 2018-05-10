Приговор в отношении экс-главы РФБ по делу о хищении 44 млн рублей остался в силе 

Мосгорсуд признал законным приговор в отношении экс-главы Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой по делу о хищении 44 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.
"Приговор Черемушкинского суда оставить без изменений. Приговор вступил в законную силу", — огласила свое решение коллегия судей.
В конце 2017 года Чертановский суд Москвы признал Аникееву виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и избрал ей меру пресечения в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Экс-глава РФБ не явилась на оглашение приговора. На данный момент она находится в розыске.
Ранее сообщалось, что обвиненный в краже 44 млн рублей экс-сотрудника РФБ задержан в Черногории.