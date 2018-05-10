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ЦИК предложит кандидата на должность главы избиркома Севастополя
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ЦИК предложит кандидата на должность главы избиркома Севастополя 

РИА Новости 45 минут назад
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский Центризбирком в четверг предложит своего кандидата на должность главы избирательной комиссии Севастополя, как ожидается, ведомство предложит назначить бывшего руководителя аппарата ЦИК Сергея Даниленко.
Пункт «о кандидатуре на должность председателя Севастопольской городской избирательной комиссии» значится первым вопросом в повестке заседания ЦИК, назначенного на 10 мая. Повестка была ранее опубликована на сайте комиссии.
Ранее глава этого городского избиркома Александр Петухов подал заявление об отставке и был досрочно освобожден от исполнения обязанностей. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала его отставку «единственно верным решением» в сложившейся ситуации.
До этого Центризбирком высказывал намерение проверить деятельность руководства этой комиссии — у ведомства был целый ряд претензий непосредственно к председателю горизбиркома.
По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, проблемы возникли, в частности, из-за серьезных финансовых неувязок — были не понятны принципы организации финансовой деятельности в этой комиссии. Кроме того, ведомство высказывало обеспокоенность достаточно серьезным оттоком членов участковых избирательных комиссий в городе.
После отставки Петухова Центризбирком рекомендовал губернатору Севастополя назначить в состав городской избирательной комиссии главу аппарата ЦИК Сергея Даниленко — он стал членом избиркома с правом решающего голоса.
Памфилова заявила при этом, что переход Даниленко на работу в Севастопольскую комиссию — не почетная ссылка, а важная миссия. Она тогда отметила, что ведомство будет рекомендовать его и на пост главы городского избиркома. По словам председателя ЦИК, у Даниленко имеется огромный опыт работы в избирательной системе.
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