ЦИК предложит кандидата на должность главы избиркома Севастополя

Пункт «о кандидатуре на должность председателя Севастопольской городской избирательной комиссии» значится первым вопросом в повестке заседания ЦИК, назначенного на 10 мая. Повестка была ранее опубликована на сайте комиссии.

Ранее глава этого городского избиркома Александр Петухов подал заявление об отставке и был досрочно освобожден от исполнения обязанностей. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала его отставку «единственно верным решением» в сложившейся ситуации.

До этого Центризбирком высказывал намерение проверить деятельность руководства этой комиссии — у ведомства был целый ряд претензий непосредственно к председателю горизбиркома.

По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, проблемы возникли, в частности, из-за серьезных финансовых неувязок — были не понятны принципы организации финансовой деятельности в этой комиссии. Кроме того, ведомство высказывало обеспокоенность достаточно серьезным оттоком членов участковых избирательных комиссий в городе.

После отставки Петухова Центризбирком рекомендовал губернатору Севастополя назначить в состав городской избирательной комиссии главу аппарата ЦИК Сергея Даниленко — он стал членом избиркома с правом решающего голоса.

Памфилова заявила при этом, что переход Даниленко на работу в Севастопольскую комиссию — не почетная ссылка, а важная миссия. Она тогда отметила, что ведомство будет рекомендовать его и на пост главы городского избиркома. По словам председателя ЦИК, у Даниленко имеется огромный опыт работы в избирательной системе.