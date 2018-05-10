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ЦИК предложил экс-главу аппарата ведомства на пост главы избиркома Севастополя
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ЦИК предложил экс-главу аппарата ведомства на пост главы избиркома Севастополя 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг предложил избирательной комиссии Севастополя избрать на пост председателя недавно назначенного членом избиркома Сергея Даниленко, который до этого возглавлял аппарат ЦИК РФ.
"Предложить Севастопольской городской избирательной комиссии кандидатуру Даниленко Сергея Андреевича для избрания его на должность председателя", — говорится в постановлении ведомства.
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников 7 мая назначил Сергея Даниленко, рекомендованного Центризбиркомом РФ, членом Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что ведомство будет рекомендовать Даниленко на должность председателя севастопольского избиркома.
Даниленко был членом ЦИК в 1999 — 2003 годах и в 2011 — 2016 годах, в новом составе комиссии, сформированном в 2016 году, он занял пост руководителя аппарата. В 1994 — 1999 годах он был председателем избиркома Краснодарского края.
Бывший председатель севастопольского избиркома Александр Петухов в конце апреля подал в отставку по собственному желанию. Памфилова назвала этот шаг единственно верным решением. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев уточнил, что проблемы в севастопольском избиркоме возникли, в частности, «из-за серьезных финансовых неувязок», накануне выборов президента в марте 2018 года там произошел «серьезный отток» членов участковых избирательных комиссий.
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