Сокращение населения станет основной проблемой правительства в 2040 году

Группа экспертов, созданная Министерством внутренних дел и связи, подготовила промежуточный отчет о том, как правительство должно реагировать на снижение численности населения. В докладе перечислены конкретные проблемы, с которыми Япония с большой долей вероятности столкнется примерно к 2040 году и содержится призыв к правительству изменить свою политику.

Этот шаг свидетельствует о реальных опасениях правительства, что при сохранении нынешних демографических тенденций, общенациональные и местные органы власти не смогут должным образом осуществлять свои административные функции примерно через 20 лет.

Контрмеры против снижения рождаемости важны, но депопуляция в Японии неизбежна. В этих условиях правительство премьер-министра Синдзо Абэ не смогло противостоять реальности и постепенно стало отставать от принятия контрмер против снижения численности населения. Пока еще не поздно администрация Абэ должна приложить усилия для разработки долгосрочных контрмер в этом вопросе.

По состоянию на осень прошлого года население Японии оценивалось примерно в 126,7 миллиона человек, что на 230 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Население Японии последовательно снижается уже седьмой год подряд.

Группа экспертов определила 2040 год как целевой для контрмер против падения численности населения, поскольку специалисты полагают, что демографический состав в этом году достигнет критической точки управляемости в административных органах из-за снижения численности и старения населения.

Примерно к 2040 году население Японии станет сокращаться на 900 тысяч человек в год. Кроме этого, дети бэби-бумеров достигнут пожилого возраста, и число лиц в возрасте старше 65 лет дойдет до отметки в 40 миллионов человек.

В промежуточном докладе приводятся три основных риска, с которыми столкнутся центральные и местные органы власти через 20 лет. Во-первых, это быстрое старение населения в столичном регионе Токио, осложняемое кризисом, связанным с медицинскими и сестринскими услугами. Во-вторых, серьезная повсеместная нехватка молодой рабочей силы. И, наконец, постепенное опустение целых городских районов из-за резкого увеличения количества незаселенных домов и обветшания городской инфраструктуры.

Авторы доклада также предупреждают, что может резко возрасти количество лиц, испытывавших трудности с наймом на полную ставку, вследствие чего не накопивших достаточно средств к жизни после выхода на пенсию. Подчеркивается необходимость создания возможностей для улучшения условий трудоустройства этого вида работников.

В докладе говорится об объединении соседних местных органов власти для создания более крупных административных районов. Это будет способствовать разделению функций между ними, вместо того, чтобы они дублировали друг друга. Основное направление этой рекомендации понятно, но такая мера могла бы привести к пересмотру существующих функций префектурных и муниципальных органов власти.

Кабинет Абэ в настоящий момент уделяет первоочередное внимание достижению краткосрочных целей и задач, таких как экономический рост и оживление местных экономик. Однако для решения таких долгосрочных задач необходимо более активное политическое руководство.

В следующем месяце от группы экспертов ожидают выработки политических предложений. Сотрудники различных министерств из центральных органов власти приняли участие в дискуссиях по широкому кругу вопросов, от детского воспитания и образования до оказания медицинских и сестринских услуг, прежде чем группа подготовила свой промежуточный отчет. Тем не менее нужна еще большая конкретизация выдвигаемых предложений.

Проблема слишком сложна для одного Министерства внутренних дел и связи. Администрация премьер-министра должна выработать систему, в рамках которой все правительство займется ее решением комплексно.