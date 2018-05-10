Прокурорские сдают своих в угоду власти

Прочувствовать весь смысл пословицы «Бей своих, чтобы чужие боялись» довелось старшему помощнику прокурора Жирновского района Волгоградской области Любови Меркуловой. После того как в ходе прокурорской проверки под ее руководством были обнаружены многочисленные правонарушения в деятельности центральной районной больницы, женщину уволили с работы, а результаты проверки изъяли и спрятали. Сегодня она рассчитывает только на Верховный Суд. Попытки искать справедливости в родном ведомстве окончились безрезультатно.

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Как главврач «съела» прокурора

Напомним, в 2016 году в ходе прокурорской проверки, проведенной под руководством Любови Меркуловой, были выявлены массовые случаи проведения фиктивных диспансеризаций в местной районной больнице. Оказалось, что было подделано 1 тыс. 725 медицинских карт. Ущерб составил более 1,5 млн рублей, выделенных из бюджета области на проведение диспансеризации. По данным материалов проверки, этой схемой руководила главный врач больницы Мария Амелина

Далее выяснилось, что аналогичную схему Амелина провернула с прививками. Согласно отчетам, Амелина провела стопроцентную вакцинацию детей, но, как показала проверка, «как минимум в трех школах, где по документам всем детям были сделаны прививки, ничего подобного не происходило». При этом средства, выделенные из Фонда обязательного медицинского страхования, были освоены в полном объеме, а неиспользованную дорогую вакцину «Гриппол плюс» попросту вылили в унитаз.

Из частных показаний сотрудников больницы следовало, что подобные фиктивные процедуры были поставлены на поток во многих медучреждениях региона, а их основным инициатором стал председатель комитета по здравоохранению Волгоградской области Владимир Шкарин, который рассылал такого рода разнарядки по районным больницам.

По окончании проверки Любовь Меркулова передала материалы в прокуратуру Волгоградской области для последующего возбуждения уголовного дела. Однако дело так и не было возбуждено. А вместо этого из органов прокуратуры уволили саму Меркулову — по личному распоряжению областного прокурора Максима Ершова . По утверждению Любови Юрьевны, ее увольнение было произведено «на основании сфальсифицированных анонимок и сфальсифицированной аудиозаписи, полученной от Амелиной, по которой не проводилась экспертиза».

Увольнению предшествовали угрозы в адрес Меркуловой со стороны главврача Марии Амелиной, которая заявляла, что располагает компрометирующими материалами в отношении сотрудницы прокуратуры. После того как Меркулова проигнорировала угрозы главврача, на нее начал оказывать давление ее непосредственный начальник — прокурор Жирновского района Евгений Галкин , который потребовал от своей помощницы уволиться по собственному желанию. После разговора с начальником Меркулову увезли в больницу на скорой. А единственным позитивным результатом проверки стало увольнение Амелиной с поста главврача.

Огонь по своим

Источник, близкий к руководству областной прокуратуры, предложил свою версию причин злоключений Меркуловой: «Дальнейшая раскрутка дела была способна навредить не только министру здравоохранения Шкарину, но и нанести ощутимый удар по губернатору Андрею Бочарову , поскольку деньги были растрачены федеральные».

В ходе изучения материалов проверки в областной прокуратуре, «взвесив все за и против», приняли решение «спустить дело на тормозах», считает источник. По его словам, руководство областной прокуратуры решило, что «выгоднее спасти Шкарина, губернатора и Амелину, чем возбуждать дело по итогам проверки».

Инсайдер также утверждает, что свою роль сыграли и «аргументы» со стороны Амелиной. По его словам, аргументы были нешуточные — «сумма составила 3,5 млн рублей». Кроме того, по словам источника, «в качестве своего „бонуса“ Амелина потребовала увольнения Меркуловой», поскольку «публичность для Амелиной превыше всего».

Далее «очень удачно подвернулась плановая проверка Жирновской прокуратуры», в ходе которой проверяющие получили специальное поручение «мочить Меркулову». В это самое время интернет-издание «102 высота» разместило утечку — отрывок из прокурорского представления, направленного Шкарину по итогам проверки Жирновской районной больницы. Источник утечки так и не выяснили, но «подумали на Меркулову».

Дальнейший ход событий пошел по накатанной колее: «анонимные жалобы, результат проверки, и все — нет помощника прокурора». По словам инсайдера, не все в прокуратуре «своего по беспределу продали». Но внутри прокуратуры все подавалось «под идеей помощи и спасения комитета по здравоохранению и чести губернатора».

Таким образом, Волгоградская областная прокуратура фактически сдала своего сотрудника ради сохранения лица областной администрации и лично губернатора. Этот пример хорошо демонстрирует принципы работы прокуратуры — огонь по своим ради выгораживания представителей власти.

Бездействие Генпрокуратуры

После увольнения Любовь Меркулова обращалась в Трудовую инспекцию, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет . Первые два ведомства отказались рассматривать ее жалобу и рекомендовали обратиться в суд. Подчиненные Александра Бастрыкина ответили, что не имеют полномочий возбуждать уголовное производство.

30 августа 2017 года Ленинский районный суд в составе председательствующей судьи Татьяны Петровой отказал Меркуловой в иске к прокуратуре Волгоградской области о признании ее увольнения незаконным и восстановлении в должности. 30 ноября судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда в составе председательствующего Николая Ванюхина и судей Алексея Марчукова и Розы Гулян отказала в удовлетворении апелляционной жалобы бывшего прокурора. 9 февраля 2018 года судья Волгоградского областного суда Галина Козлова отказала Меркуловой в рассмотрении кассационной жалобы в областном суде. После этого уволенная сотрудница прокуратуры подала кассационную жалобу в Верховный суд, который 3 мая принял ее к рассмотрению.

Параллельно Любовь Юрьевна пыталась добиться справедливости и в родном ведомстве. Первая попытка обжаловать окончилась неудачей. Генпрокуратура ответила, что является заинтересованной стороной дела и рекомендовала оспаривать увольнение в суде. Затем Меркулова подала обращение на сайте ведомства Юрия Чайки , где ходатайствовала о своем восстановлении в должности и о возбуждении уголовного дела в отношении Амелиной. В ответе Генпрокуратуры, подписанном начальником управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах Людмилой Васильевой , отказано в удовлетворении всех этих требований. Там утверждается, что законность увольнения из прокуратуры «подтверждена вступившим в силу судебным решением». Однако было отменено постановление следственного отдела СУ СК РФ по Волгоградской области об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Амелиной.

После этого Жирновский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ в лице следователя Дмитрия Болдырева опять отказал в возбуждении уголовного дела. Это решение следователя было отменено приказом и.о. руководителя отдела Андреем Барышниковым, после чего тот же следователь Болдырев снова отказал в возбуждении уголовного дела в отношении Амелиной. Но при этом материалы проверки в отношении участкового терапевта Татьяны Дрябы были выделены в отдельное производство и переданы для дальнейшего расследования в ОМВД России по Жирновскому району.

«Они выделили материал в отношении простого человека, который лишь маленькая пешка в этом деле», — комментирует Меркулова. По ее словам, в отношении главных фигурантов никто никаких мер не принимает: «Сейчас невыгодно трогать их, поскольку если ее (Амелину — ред.) сейчас взять, она начнет говорить, а это никому не нужно».

Кроме того, из постановлений следует, что отсутствует документация больницы по поводу проведенной диспансеризации и вакцинации, которая «из прокуратуры обратно не возвращалась». Ранее документы по проверке были изъяты у Меркуловой заместителем прокурора Волгоградской области Николаем Ерешкиным, а в августе 2017 года не были предоставлены по запросу Ленинского районного суда в ходе рассмотрения иска. А когда Меркулова попала в больницу после общения с прокурором Галкиным, из ее рабочего кабинета изъяли системный блок и жесткий диск компьютера, а также все рабочие документы. В связи с этим Меркулова полагает, что материалы проверки уничтожили сотрудники областной прокуратуры.

В довершение всего 19 апреля в газете «Жирновские новости» появилась публикация под заголовком «Прокуратура заинтересовалась здравоохранением», где были полностью изложены выявленные Меркуловой результаты проверки, которые руководство районной прокуратурой фактически присвоило себе.

Кроме того, и.о. руководителя Жирновского следственного отдела Барышников уже более полугода отказывает в возбуждении дела по установлению лиц, направивших анонимные обращения, которые послужили основанием для увольнения Меркуловой.

При этом все инстанции игнорируют доводы, что служебные проверки проводились на основании анонимных сообщений, поступивших на электронный адрес прокуратуры для внутренней переписки. Не принимается во внимание и то обстоятельство, что одна из заявителей — Н. П. Смирнова, чей электронный адрес использовался при подаче заявления, имеет другую фамилию — Федосеенко — и проживает в Белгороде

Любовь Меркулова тем временем продолжает бороться за свое восстановление и наказание виновных. В случае отказа в удовлетворении кассации Верховным судом, она намерена обращаться в Европейский суд по правам человека

«Вообще, я хотела бы, чтобы в это вмешалась Генеральная прокуратура и отменила решение нижестоящей прокуратуры о моем незаконном увольнении. Но они как-то это игнорируют», — утверждает бывшая сотрудница прокуратуры.