В Госдуме начались консультации по кандидатуре на должность главы Счетной палаты

"Мы вместе со всеми парламентскими фракциями начинаем консультации по возможной кандидатуре на должность председателя Счетной палаты России", — сказал Володин.

Он подчеркнул, что Счетная палата — это «орган парламентского контроля».

"Кроме этого, это еще и важная экспертная структура — Счетная палата участвует в работе комитетов Госдумы, в подготовке и экспертизе законопроектов. В этой связи мы придаем большое значение, кто займет должность председателя Счетной палаты. Это однозначно должен быть человек, обладающий большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления", — отметил Володин.