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В Госдуме начались консультации по кандидатуре на должность главы Счетной палаты
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В Госдуме начались консультации по кандидатуре на должность главы Счетной палаты 

Газета.Ru 40 минут назад
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижней палате парламента начались консультации с фракциями по кандидатуре на должность главы Счетной палаты. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы вместе со всеми парламентскими фракциями начинаем консультации по возможной кандидатуре на должность председателя Счетной палаты России", — сказал Володин.
Он подчеркнул, что Счетная палата — это «орган парламентского контроля».
"Кроме этого, это еще и важная экспертная структура — Счетная палата участвует в работе комитетов Госдумы, в подготовке и экспертизе законопроектов. В этой связи мы придаем большое значение, кто займет должность председателя Счетной палаты. Это однозначно должен быть человек, обладающий большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления", — отметил Володин.
Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова прокомментировала свое возможное назначение на должность вице-премьера России по социальной политике.
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