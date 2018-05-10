Госдума рассмотрит законопроект об акционировании «Почты России»

В четверг, 10 мая, депутаты нижней палаты парламента планируют рассмотреть в первом чтении законопроект об акционировании « Почты России ».

В документе прописана необходимость обеспечения доступности почтовых услуг: в городских поселениях между отделениями должно быть 1,5 км, в сельских поселениях — 6 км.

Кроме того, процесс акционирования будет проходить без сокращения сотрудников структуры. Отдельным пунктом прописывается решение вопроса, связанного с имуществом «Почты России». Законопроектом также предусмотрена возможность предоставления в отделениях почтовой связи услуг нотариусов.

Как сообщалось ранее, обновленный законопроект об акционировании «Почты России» был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы и членами Совета Федерации 5 апреля.