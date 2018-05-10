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Госдума рассмотрит законопроект об акционировании «Почты России»
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Госдума рассмотрит законопроект об акционировании «Почты России» 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
В четверг, 10 мая, депутаты нижней палаты парламента планируют рассмотреть в первом чтении законопроект об акционировании «Почты России».
В документе прописана необходимость обеспечения доступности почтовых услуг: в городских поселениях между отделениями должно быть 1,5 км, в сельских поселениях — 6 км.
Кроме того, процесс акционирования будет проходить без сокращения сотрудников структуры. Отдельным пунктом прописывается решение вопроса, связанного с имуществом «Почты России». Законопроектом также предусмотрена возможность предоставления в отделениях почтовой связи услуг нотариусов.
Как сообщалось ранее, обновленный законопроект об акционировании «Почты России» был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы и членами Совета Федерации 5 апреля.
В январе 2018 г. генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов сообщал, что закон об акционировании «Почты России» может быть принят в весеннюю сессию Госдумы РФ. Законопроект об особенностях реорганизации «Почты России» из унитарного предприятия в акционерное общество, в котором 100% будет принадлежать государству, подготовили в 2014 г. Документ был одобрен правительством РФ.
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