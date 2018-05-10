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Законопроект о придании особого статуса извещениям о правонарушениях прошел второе чтение в Госдуме
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Законопроект о придании особого статуса извещениям о правонарушениях прошел второе чтение в Госдуме 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении законопроект, предполагающий придание извещениям об административных правонарушениях особого статуса.
Предлагаемая инициатива позволит обеспечить доставку извещений, направляемых органами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, в срок и избежать финансовых потерь.
«Действующее положение приводит к невозможности соблюдения органами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, установленного ч. 1 ст. 29.6 КоАП РФ 15-дневного срока рассмотрения дел. В связи с этим рассмотрение дел откладывается, что приводит к финансовым и временным затратам», — говорится в пояснительной записке к документу.
Ко второму чтению законопроекта было принято две поправки. Первая приводит текст документа в соответствие с Кодексом РФ об административных правонарушениях, вторая уточняет срок вступления законопроекта в силу — по истечении девяноста дней с момента его официального опубликования.
В случае принятия законопроекта изменения должны коснуться Федерального закона «О почтовой связи».
Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами Самарской Губернской думы 9 марта 2017 г.
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