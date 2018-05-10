Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о придании извещениям о правонарушениях особого статуса

В четверг, 10 мая, депутаты нижней палаты парламента планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о придании извещениям о правонарушениях особого статуса.

Предлагаемая инициатива позволит обеспечить доставку извещений, направляемых органами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, в срок и избежать финансовых потерь.

«Действующее положение приводит к невозможности соблюдения органами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, установленного ч. 1 ст. 29.6 КоАП РФ пятнадцатидневного срока рассмотрения дел. В связи с этим рассмотрение дел откладывается, что приводит к финансовым и временным затратам», — говорится в пояснительной записке к документу.

В ходе рассмотрения законопроекта профильным комитетом Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во втором чтении были утверждены две поправки. Первая приводит текст документа в соответствие с Кодексом РФ об административных правонарушениях, вторая уточняет срок вступления законопроекта в силу.

В случае принятия законопроекта изменения должны коснуться Федерального закона «О почтовой связи».

Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами Самарской Губернской думы 9 марта 2017 г.