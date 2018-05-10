Ещё
Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о придании извещениям о правонарушениях особого статуса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о придании извещениям о правонарушениях особого статуса 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
В четверг, 10 мая, депутаты нижней палаты парламента планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о придании извещениям о правонарушениях особого статуса.
Предлагаемая инициатива позволит обеспечить доставку извещений, направляемых органами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, в срок и избежать финансовых потерь.
«Действующее положение приводит к невозможности соблюдения органами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, установленного ч. 1 ст. 29.6 КоАП РФ пятнадцатидневного срока рассмотрения дел. В связи с этим рассмотрение дел откладывается, что приводит к финансовым и временным затратам», — говорится в пояснительной записке к документу.
В ходе рассмотрения законопроекта профильным комитетом Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во втором чтении были утверждены две поправки. Первая приводит текст документа в соответствие с Кодексом РФ об административных правонарушениях, вторая уточняет срок вступления законопроекта в силу.
В случае принятия законопроекта изменения должны коснуться Федерального закона «О почтовой связи».
Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами Самарской Губернской думы 9 марта 2017 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Телеканал «Москва 24» почти сутки будет транслировать празднование Дня Победы с главных площадок города Подозреваемый в нанесении ножевого ранения задержан полицией в аэропорту Шереметьево Столичное УФАС возбудило дело в отношении физлица за размещение незаконной рекламы в Google AdWords
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»175
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов750
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент396
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине673
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине261
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение