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Героизации нацизма — нет!
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Героизации нацизма — нет! 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
На пленарном заседании 10 мая депутатам предстоит рассмотреть в первом чтении законопроект «О противодействии реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников», который внесли депутаты нынешнего и прошлого созывов.
В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас в законодательстве вопросы противодействия возрождению нацистской идеологии лишь частично урегулированы. По мнению авторов законопроекта, нужно уделить основное внимание недопущению создания на территории РФ общественных или религиозных организаций, а также присвоению государственных наград времен Великой Отечественной войны лицами, которые их не получали.
Кроме того, в предлагаемом документе даётся определение таким ключевым понятиям, как нацизм, нацистская идеология, нацистские материалы и нацистская атрибутика. Авторы документа убеждены, что законодательное закрепление этих понятий позволит стать важной основой для усиления противодействию героизации нацизма.
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