Часы губернатора-коррупционера Хорошавина пустят с молотка

Аукцион проводит подмосковное Росимущество на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». Будут выставлены эксклюзивные мужские карманные часы марки Urwerk Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8. До конфискации три года назад они принадлежали губернатору Сахалина Александру Хорошавину . Таких часов в мире всего восемь штук. Как продают ценные вещдоки и что из имущества Хорошавина уже обрело новых хозяев?

Александра Хорошавина арестовали в 2015 году за крупные взятки. Он получил 13 лет колонии с конфискацией на миллиард и штрафом на 500 млн рублей. У него, его жены и сына арестовали четыре элитных квартиры в Москве , шесть машино-мест, столько же автомобилей, в том числе два Bentley, особняк на Рублевке, нежилые помещения, земельные участки, более 700 млн рублей, ювелирные изделия, часы и другие ценности. Что касается часов, то в коллекции Хорошавина их насчитывалось 195 штук на сумму 602 млн рублей. Хранил он их, судя по фото конфискации, довольно небрежно, без документов и заводских коробок. Если в таком виде они попадут на торги, вряд ли их купят, говорит главред «Робб репорт Россия », эксперт по часам Юрий Хнычкин:

Юрий Хнычкин главред «Робб репорт Россия», эксперт по часам «Это такие карманные часы, но очень современного, авангардистского вида. Это достаточно массивная, тяжелая вещь в индустриальном стиле со специальной придуманной маркой Urwerk, с системой индикации. Время показывает система, они называют ее сателлитной. Там не стрелки, а диски, на которых показывается время. Порядка 300 тысяч евро по первоначальной цене. Сказать, сколько за них можно выручить, сложно. Если бы это были часы с прозрачной историей (со всеми документами и так далее), то они бы стоили, по крайней мере, не дешевле первоначальной цены».

Еще один существенный минус для покупателя, как говорит эксперт, это то, что неизвестно, где находились эти часы после изъятия, поэтому трудно установить их подлинность и состояние.

Кстати, в марте этого года СМИ сообщали, что часы Хорошавина уже продаются. Аналогичный хронограф действительно был выставлен на торги, но к коллекции губернатора он не имел отношения. Изначальная стоимость — 11,5 млн рублей. Цену трижды снижали. В итоге она составила чуть более миллиона. О правилах торговли конфискатом Business FM рассказал юрист Алексей Русакомский:

Алексей Русакомский юрист «Аукцион проходит на электронной площадке. Допущены к участию могут быть как физические, так и юридические лица. Если в течение десяти дней с момента размещения информационного сообщения о проведении аукциона не поступило заявок, то идет снижение цены на 30%. Потом делается повтор. После повторного — на 60%. Потом, после повторного, делается еще одно, третье, и тогда снижение происходит на 90%, и вот если никто не заявляется на покупку этого имущества, то оно подлежит уничтожению».

Интересно, что символом уголовного дела сахалинского губернатора стала конфискованная у него перьевая ручка. Сообщалось о роскошном предмете из золота с бриллиантами за 36 млн рублей, публиковались фото. Сам Хорошавин утверждал, что эта ручка стоит миллион триста, поскольку это серийный экземпляр фирмы Montblanc. И вот теперь о судьбе этого вещдока ничего не известно. Адвокат Иван Миронов , который ранее представлял интересы Хорошавина в суде, отрицает даже сам факт его существования:

Иван Миронов адвокат «Это была в чистом виде нездоровая фантазия господина Маркина, тогдашего руководителя пресс-службы СК . В природе такой ручки не существовало. Это было заброшено СК, чтобы подсгустить тучи, но от начала до конца это был чистый миф, который под собой никакой реальной основы не имел. По материалам дела такой ручки или ей подобной не проходило».

А вот пара Bentley Хорошавина уже продана с торгов. В общей сложности за них выручили чуть больше 12,5 млн рублей. Интересно, что супруга экс-губернатора Ирина после конфискации и ареста счетов мужа срочно оформила развод. В желании вернуть хотя бы часть имущества себе и совершеннолетнему сыну она дошла аж до Верховного суда. «У мужа есть кров и три раза в день похлебка. А мы остаемся: десять тысяч пенсии моей, и все!» — жаловалась тогда женщина. Но все суды ей отказали.