Счастливая машина старшего лейтенанта Шишкина

9 мая, в День Победы, ветераны Великой Отечественной войны собираются на Поклонной горе. Это одно из любимых мест встреч ветеранов. Для них звучат песни военных лет, устраиваются танцы. Во время гуляний ветеранов всегда сопровождают волонтеры. Некоторые из них помогают им передвигаться по территории комплекса с помощью электрокаров. Корреспондент «ВМ» присоединился к волонтерам в качестве водителя.

На Поклонную гору ветераны приезжают сразу после парада Победы. У главного входа их ожидают электрокары, которые доставляют героев войны в любое место парка. В 12:30 замечаю большую группу людей, — в основном, дети в солдатской форме и их мамы. Они поздравляют с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Григория Степановича Шишкина. На груди у него — красная звезда, два ордена первой степени и орден второй степени. На коленях у ветерана охапка красных гвоздик и роз. Цветов настолько много, что они не помещаются в руках помощников, сопровождающих ветерана.

— Давненько меня столько не целовали, — смеется Григорий Степанович.

Я подхватываю у него цветы, беру под руку и сопровождаю до машины. Электрокар четырехместных, но места едва хватило на двоих. Заднее сидение и багажник заняли подарки.

— А небо такое голубое… Я когда на фронт уходил, оно таким же было. Точно таким же, — вспоминает во время нашей поездки Григорий Шишкин.

Война застала его в 10 классе. Шишкину было 16 лет. Сразу после выпускного в Москве Григорий Степанович поехал к бабушке в деревню. Обратно вернуться не получилось, так что пришлось идти в самый ближайший военкомат.

В детстве Шишкин ходил в клуб юных автомобилистов. Хорошо разбирался в механике. Поэтому его определили в танкисты. Свой танк он собирал сам.

— Пулеметы крепил, устанавливал башню и лично проверял все крепления, — рассказывает Шишкин. — Помогали мальчишки, лет 12-14-ти. До станка не доставали, так что приходилось под ноги ставить ящики из-под снарядов. Сразу с завода пошли на Тулу. Потом Великие Луки, Осташков…

Мы подъезжаем к танцевальной площадке, что за музеем на Поклонной горе.

— В 1942 мой танк подбили, — продолжает рассказывать Григорий Степанович, проходя на площадку. — Снаряд угодил в башню, пушка согнулась и стала похожа на букву «Г». Танк больше не мог участвовать в сражениях. Хотели списать. Но я попросил заменить ему всю башню. Машина ведь счастливая. Уже и не помню, сколько я на ней «тигров» подбил.

Но «счастливый» танк до конца войны не дошел. А за все время Шишкин сменил пять «тридцать четверок».

— Последнюю я потерял в Германии . Там же ранило меня, и я отправился в госпиталь. Получил звание старшего лейтенанта. В больнице и встретил День Победы. Вот так, если кратко, и прошла моя война. Но рассказывать я могу целыми днями…

Григория Степановича прерывает девятилетняя Вика Новикова. На голове — пилотка, в руках — несколько гвоздичек.

— Спасибо вам, — девочка дарит цветы ветерану и обнимает его.

— Ой, деточка, спасибо, — улыбается в ответ Григорий Шишкин. — Спасибо, что помнишь.