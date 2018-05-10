Константин Баканов: День победы Росгвардии

Обозреватель Sobesednik.ru — об участии Росгвардии в параде победы.

На военный парад 9 мая впервые была рекрутирована бронетехника с лейблом «Росгвардия». Не с надписью, а именно с лейблом — так будет точнее, потому что бросающиеся в глаза красные логотипы свежесозданной спецслужбы на бронированных машинах выглядят на фоне остальной техники как рекламные баннеры. И тут уж позвольте поговорить об уместности подобных решений.

Внутренние войска, на базе которых создана Росгвардия, и раньше принимали участие в военных парадах. Но без подобного пиара. Росгвардия — структура, сформированная для защиты общественного порядка и общественной безопасности. Именно эти бойцы в случае чего призваны разгонять митинги и демонстрации: ОМОН также переведен им в подчинение. Росгвардейская техника, например, блокировала дагестанских дальнобойщиков, протестовавших против системы «Платон».

После этого видеть на параде Победы полицейскую версию бронеавтомобиля «Тигр» странно. Мы отмечаем победу над фашизмом или над своими дальнобойщиками? Если раньше государство демонстрировало военную мощь Западу, теперь — и своим гражданам? И ладно бы так, в будни в городе, но тут — неуместно от слова «совсем». Это даже если не вспоминать неприятные истории, когда подчиненное Росгвардии ФГУП «Охрана» обвиняли в оказании услуг по частной охране криминальным авторитетам.

Это о грустном. Теперь о смешном. Изначально маршировать по брусчатке должна была колонна МЧС , как и в прошлом году. Но Минобороны вычеркнуло из списков участников сводную колонну спасателей после скандала с видеороликом курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Помните? Парни в нижнем белье станцевали под песню Satisfaction, а курсанты Академии МЧС выпустили ролик-«ремейк» в их поддержку.

Сейчас эта причина выглядит дико, хотя, если вдуматься, все верно: несанкционированные пляски под музыку вероятного противника — они России к чему? То ли дело крепкая броня для разгона несогласных…

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Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2018.