Шествие в Антарктиде, Стивен Сигал, роботы и рекорды. Чем нам запомнится День Победы‐2018

Празднование Дня Победы в 2018 году поставило массу рекордов: начиная от самых удивительных участников парада Победы на главной площади страны, самых неожиданных гостей этого мероприятия до мирового масштаба акции «Бессмертный полк». «360» рассказывает, чем миру запомнится празднование 73‐й годовщины Великой Победы.

Под марш роботов

Прилетел всех спасти

Среди почетных гостей зрители также отметили Стивена Сигала . Для голливудского актера, получившего российское гражданство в конце 2016 года, этот парад Победы — первый. В нынешнем году он специально прилетел в Москву , чтобы увидеть действо своими глазами. В соцсетях уже пошутили над тем, что Сигал прибыл, чтобы снова всех спасти, как в своих фильмах.

Источник фото: телеканал «360»

Гудок Победы

По окончании парада поезда Российских железных дорог по всей стране дали минутный «Гудок Победы». Кроме того, 9 мая РЖД запустил специальные ретропоезда, а на самых крупных вокзалах России прошли более 200 различных мероприятий — концерты, мирные митинги. Диспетчеры поздравляли россиян с Днем Победы по громкоговорителям.

Левитан в «Одноклассниках»

Социальная сеть «Одноклассники» представила своим пользователям особенную «фишку» в честь празднования 9 мая. Сегодня при запуске любого трека из базы сначала автоматически играло 30-секундное объявление Левитана о разгроме нацистской Германии — то самое, которое слышали наши предки 73 года назад.

Самые необычные шествия «Бессмертного полка»

Накануне Дня Победы «Бессмертный полк» впервые в истории прошел по Антарктиде. 32 российских полярника, которые сейчас находятся в экспедиции, прошли от въездных ворот Новолазаревской до большого круглого щита с названием станции и карты Антарктиды, который здесь неофициально считается главным символом. После этого российские полярники присоединились к коллегам из Индии и запустили салют в честь Дня Победы.

Корея, Акция «Бессмертный полк» захлестнула весь мир. Таиланд , Германия, США Вьетнам — вот далеко не полный список стран-участниц. Однако, пожалуй, одним из самых необычных мест шествия «Полка» стала Австралия . Здесь в городе Мельбурн около 200 человек впервые прошли колонной от центра города по набережной реки Ярры и затем провели пикник в парке.

Миллионы в едином порыве

Более миллиона человек собрались в «Бессмертный полк» в столице. Это настоящий рекорд: в минувшем году к шествию присоединились 850 тысяч человек. Москвичи несли в руках портреты своих предков — героев, павших в Великой Отечественной войне. участники прошли шествием по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам, а также Красной площади. Президент России Владимир Путин шел вместе со всеми, неся фотографию своего отца. Рядом с главой государства шел советский актер Василий Лановой

«Бессмертный полк» поставил не один рекорд в этом году: самая обширная география, самое большое количество участников в Москве и во всей России. В нашей стране почтить память своих отцов, матерей, дедов и бабушек вышли 10 миллионов человек — небывалый масштаб.

Красноярский праздничный флешмоб все‐таки попал в Книгу рекордов России. На площади Мира 14 тысяч человек хором спели «День победы» Давида Тухманова . Инициатива масштабной патриотической акции принадлежит главе города Сергею Еремину . Задумка была приведена в исполнение сразу после прохождения колонны «Бессмертный полк». За исполнением наблюдала специальная комиссия.

Всей страной пели «Катюшу»

Более миллиона человек спели «Катюшу» в рамках флешмоба «Споем вместе», организованную телеканалом «Россия» и соцсетью «Одноклассники». По словам главы службы новых медиа телеканала «Россия» Антона Коробкова-Землянского, акция готовилась в течение месяца. Пользователи «Одноклассников» сами записывали свое исполнение на видео дома, на работе, в музыкальных школах и даже в казармах.

Песни военных лет в Израиле

В Израиле местные музыканты устроили флешмоб в поездах. Переходя из вагона в вагон, они пели советские песни, переведенные на иврит. Среди артистов, которые приняли участие в акции, солисты «Израильской оперы» Алла Василевицкая, Алексей Канунников и Ола Биндер, также для пассажиров поездов пели Ольга Сендерская из Израильского филармонического оркестра и Анатолий Лайн из Иерусалимской камерной оперы, В музыкальном флешмобе выступили и аккордеонисты-виртуозы Борис Кац и Гарри Любаров из ансамблей «Мелодия» и «Маэстро».

Спели и попали в Книгу рекордов

Красноярскому праздничному флешмобу удалось попасть в Книгу рекордов России. На площади Мира 14 тысяч человек хором спели «День победы» Давида Тухманова. Инициатива масштабной патриотической акции принадлежит главе города Сергею Еремину. Задумка была приведена в исполнение сразу после прохождения колонны «Бессмертный полк». За исполнением наблюдала специальная комиссия.