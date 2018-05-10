Префект округа Анатолий Смирнов стал участником акции «Зеленоград. Бессмертный полк online»

Участником акции «Зеленоград. Бессмертный полк online», которая состоялась в День Победы 9 мая на Центральной площади, стал префект округа Анатолий Смирнов

Анатолий Николаевич рассказал о героическом прошлом своей семьи:

— Мамин папа, Смирнов Василий Михайлович , в первый же день войны был призван на фронт. Старший сын Иван Васильевич, 1920 года рождения, в это время служил «срочную», пропал без вести в первый день войны. Младший сын Александр Васильевич ушел на фронт, и, слава Богу, вернулся живым в 1946 году. Был награжден медалью «За отвагу», медалью «За оборону Сталинграда» и Орденом Красной Звезды. Василий Михайлович, мой дед, погиб 13 марта 1944 года у деревни Худобелкино, тогда это была Тверская область , сейчас — Псковская. И там же был захоронен. Мама моя. В 1941 году она перешла в 10-й класс. Всех одноклассников и одноклассниц направили на рытье окопов под Ленинград . Ее не взяли, потому что она была на год младше. Она осталась в городе, также рыла окопы В итоге, по окончанию войны, в мае 1945 года, в семье остались одни женщины. Это бабушка моя, мама, ей, соответственно, было 19 лет на момент окончания войны, и две сестры — одной 10, другой 5 лет. В 1946 году от голода умирает бабушка. Мама, будучи 19-летней, воспитывала своих сестер, и растила их. Они, слава Богу, до сих пор живы.

С другими видео участников акции «Зеленоград. Бессмертный полк online» можно познакомиться на сайте окружной электронной газеты zelao.ru здесь и здесь. А также на страницы окружной газеты в социальной сети ВКонтакте.