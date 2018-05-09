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ABC: младший офицер ВМС США признала свою вину в столкновении эсминца с контейнеровозом
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ABC: младший офицер ВМС США признала свою вину в столкновении эсминца с контейнеровозом 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Лейтенант ВМС США Сара Коппок признала во вторник себя виновной на заседании военного трибунала в Вашингтоне, расследующего обстоятельства столкновения в июне 2017 года эсминца Fitzgerald со следовавшим под флагом Филиппин контейнеровозом. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC.
Инцидент произошел в 01:30 утра по местному времени 17 июня 2017 года примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге японского полуострова Идзу. В результате столкновения погибли семеро американских военнослужащих. В момент инцидента лейтенант Коппок находилась на капитанском мостике и осуществляла контроль за действиями рулевых.
По данным телекомпании, она признала себя виновной в нарушении правил, согласно которым она должна была постоянно держать связь с центром боевого управления и информировать капитана эсминца обо всех случаях сближения с другими кораблями на дистанцию менее 6 тыс. метров. Как отмечалось в ходе заседания трибунала, на протяжении четырехчасовой вахты лейтенанта Коппок произошли 13 случаев сближения с эсминца с другими судами, причем некоторые из них проходили в 650 метрах от эсминца.
Коппок вынесен письменный выговор за халатность и на протяжении трех месяцев у нее будет вычитаться половина жалованья. Как отметил член военного трибунала капитан-лейтенант Пол Хочмэт, она не единственная, кто несет ответственность за происшествие. Предварительные слушания по делу двух других младших офицеров эсминца должны состояться в Вашингтоне в ближайшее время, а слушания по делу капитана эсминца Брюса Бенсона назначены на 21 мая.
Инцидент с Fitzgerald был не единственным для седьмого флота ВМС США, к которому он приписан. В августе прошлого года ракетный эсминец John S. McCain столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива недалеко от Сингапура. Тогда в результате происшествия погибли 10 американских моряков. Кроме того, в ноябре эсминец Benfold столкнулся с японским буксиром у берегов Японии, в результате никто не пострадал.
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