ABC: младший офицер ВМС США признала свою вину в столкновении эсминца с контейнеровозом

НЬЮ-ЙОРК , 9 мая. / ТАСС /. Лейтенант ВМС США Сара Коппок признала во вторник себя виновной на заседании военного трибунала в Вашингтоне, расследующего обстоятельства столкновения в июне 2017 года эсминца Fitzgerald со следовавшим под флагом Филиппин контейнеровозом. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC.

Инцидент произошел в 01:30 утра по местному времени 17 июня 2017 года примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге японского полуострова Идзу. В результате столкновения погибли семеро американских военнослужащих. В момент инцидента лейтенант Коппок находилась на капитанском мостике и осуществляла контроль за действиями рулевых.

По данным телекомпании, она признала себя виновной в нарушении правил, согласно которым она должна была постоянно держать связь с центром боевого управления и информировать капитана эсминца обо всех случаях сближения с другими кораблями на дистанцию менее 6 тыс. метров. Как отмечалось в ходе заседания трибунала, на протяжении четырехчасовой вахты лейтенанта Коппок произошли 13 случаев сближения с эсминца с другими судами, причем некоторые из них проходили в 650 метрах от эсминца.

Коппок вынесен письменный выговор за халатность и на протяжении трех месяцев у нее будет вычитаться половина жалованья. Как отметил член военного трибунала капитан-лейтенант Пол Хочмэт, она не единственная, кто несет ответственность за происшествие. Предварительные слушания по делу двух других младших офицеров эсминца должны состояться в Вашингтоне в ближайшее время, а слушания по делу капитана эсминца Брюса Бенсона назначены на 21 мая.