Школьник из Гатчины пырнул отчима ножом из-за запрета идти гулять

Гатчине проводится проверка по факту госпитализации мужчины с ножевым ранением грудной клетки.

Днем 8 мая из дома в деревне Пудомяги с ранением груди госпитализировали 27-летнего мужчину. Удар ножом нанес 13-летний подросток. По предварительным данным, конфликт произошел на почве запрета идти гулять. Ранее школьник в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

Следственном комитете Ленобласти рассказали, что пострадавший прооперирован и находится в реанимационном отделении больницы, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

В настоящее время следователи выполняют все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.