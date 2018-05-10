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Школьник из Гатчины пырнул отчима ножом из-за запрета идти гулять
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Школьник из Гатчины пырнул отчима ножом из-за запрета идти гулять 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
В Гатчине проводится проверка по факту госпитализации мужчины с ножевым ранением грудной клетки.
Днем 8 мая из дома в деревне Пудомяги с ранением груди госпитализировали 27-летнего мужчину. Удар ножом нанес 13-летний подросток. По предварительным данным, конфликт произошел на почве запрета идти гулять. Ранее школьник в поле зрения правоохранительных органов не попадал.
В Следственном комитете Ленобласти рассказали, что пострадавший прооперирован и находится в реанимационном отделении больницы, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.
В настоящее время следователи выполняют все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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