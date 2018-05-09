В Екатеринбурге салютные установки произвели семь тысяч залпов в честь Дня Победы

Екатеринбурге завершился салют, посвящённый Дню Победы. Об этом сообщает kp.ru.

«Более 70 салютных установок сделали семь тысяч пиротехнических залпов, после которых вечернее небо украсили вспышки белых, красных и зелёных искр», — заявили в пресс-службе городской администрации.

Старт салюту дали военные мотострелковой бригады, затем присоединились пиротехники, которые представили красочное шоу и запустили фейерверк.