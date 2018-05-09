Режиссёр Ольга Зуева: «Работа над фильмом „На районе“ вернула меня во Владивосток»

Картина выйдет в прокат осенью.

Режиссер фильма «На районе», который в начале июня представят на XXIX открытом российском кинофестивале «Кинотавр», Ольга Зуева дала интервью изданию «ПрофиСинема».

В центре сюжета фильма «На районе» — друзья Вова и Киса, которые живут во Владивостоке и работают на местного криминального авторитета. Чем дольше они занимаются своей преступной деятельностью, тем больше задумываются о будущем и своем месте в жизни.

— Как родился сценарий «На районе»?

— Сценарий «На районе» я начала разрабатывать еще в университете. Тогда он назывался Brickbreaker и был написан на английском языке. В то время я была сильно оторвана от России и от всего, что с ней связанно. Работа над этим проектом стала неким возвращением туда, во Владивосток, где всё непросто, так не гламурно, порой опасно и несправедливо. Возвращением домой в теле парня.

— Расскажите, пожалуйста, о чем ваш фильм? Какова его главная мысль?

— Главные герои в картине — это некий образ современной молодежи, которая гонится за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, не особо задумываясь о смысле жизни. Они хотят жить красиво, стильно, как в американских фильмах, и зарабатывают деньги нелегальной деятельностью, не испытывая при этом угрызений совести. Но в один момент жизнь ставит героев перед ситуацией, в которой каждый должен сделать выбор и ответить на вопрос: кто он? «На районе» — это история выбора, дружбы, поиска правды и внутренней чистоты. Что касается главной мысли, то для себя я её не выделяла. Просто рассказала то, что хотела. Думаю, каждый увидит в фильме что-то своё.

— В главной роли «На районе» снялся Данила Козловский , у которого в дебютной картине вы тоже сыграли главную роль. Расскажите, пожалуйста, об этом обмене опытом, помогали ли вы друг другу на площадке?

— «На Районе» был первым, главным, общеполагающим профессиональным опытом в моей жизни. Конечно, Данила мне помогал. Он был незаменим. Он давал энергию, любовь и заботу, подсказывал, когда я сомневалась и, вообще, был моей совестью.

Когда мы снимали «Тренера», Данила был для меня абсолютным гуру. То, как он вел свою команду, строил съёмочный процесс и взаимодействовал с людьми, стало для меня, как для режиссера, настоящей школой жизни.

— Что было самым сложным при работе на первом полнометражном проекте?

— Сложным было ожидание начала. Я панически боялась этого дня. Никак не могла представить, как приду на площадку своими худыми модельными ногами и начну командовать группой, пятьдесят человек из которой — мужчины. Боялась, что никто в меня не поверит. Но когда настал «день X», я сразу почувствовала, что у меня есть команда, которая верит в меня и в фильм. Конечно, в самом процессе было сложно выносить такие колоссальные нагрузки. Было очень тяжело и физически, и эмоционально — но это того стоило.

— Каким средствам выразительности вы уделили особое внимание в картине: музыке, операторской работе, работе художника/художника по костюмам?

— Нет ничего, чему можно уделить меньше внимания. Для меня костюм артиста так же важен, как и объект, где проходят съемки сцены. Всё должно работать на цельность композиции. В кино нет ничего неважного.

— Что чувствуете перед «Кинотавром»? Важно ли вам участвовать в этом фестивале?

— Перед «Кинотавром» чувствую сильное волнение, ведь первым мою картину увидит родной, российский зритель. По фильму многое можно сказать про режиссера, поэтому я очень переживаю. Но при этом надеюсь на то, что зритель полюбит моих героев так же, как люблю их я.

Ранее сообщалось, что фильм «На районе» уроженки Владивостока, режиссера Ольги Зуевой, съемки которого проходили и во Владивостоке, будет представлен на 29-м открытом российском кинофестивале «Кинотавр». Он пройдет в Сочи 2-10 июня.

Как сообщает «ПрофиСинема», ленту «На районе» включили в отдельную конкурсную программу «Кинотавр. Дебют».

Продюсерский проект Данилы Козловского и компании «Марс Медиа» «На районе» выйдет в широкий российский прокат 27 сентября 2018 года, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Съемки этой картины проходили в том числе и во Владивостоке в 2016 году.

Планировалось, что фильм должен был выйти в прокат в 2017 году, однако срок в итоге перенесли.

До этого стало известно, что Министерство культуры Российской Федерации подвело итоги кинопитчингов и определило проекты-победители и компании, которые получат в Год российского кино государственные субсидии.

Среди победителей — Ольга Зуева (режиссер и автор сценария) с фильмом «На районе», посвященном криминальной истории Владивостока. Главную роль исполнил известный российский актер Данила Козловский.

Ольга Зуева, уроженка Владивостока и девушка Козловского, исполнила в этом фильме главную женскую роль. «В этом фильме я хочу выразить свое отношение и свою любовь к простым парням, у которых нет денег, перспектив, поддержки, но есть большое желание стать кем-то, — заявила актриса, представляя свой проект и назвав в качестве фильмов, на которые будет ориентироваться ее проект, такие картины, как „Брат“ Алексея Балабанова , „Залечь на дно в Брюгге“ Мартина МакДонаха и „Пророк“ Жака Одиара », — рассказывала ранее режиссер-дебютант.

В центре сюжета фильма «На районе» — друзья Вова и Киса, которые живут во Владивостоке и работают на местного криминального авторитета. Чем дольше они занимаются своей преступной деятельностью, тем больше задумываются о будущем и своем месте в жизни.

В роли Кисы — Козловский, кому досталась роль Вовы — пока неизвестно. А вот главного бандита сыграл рэпер Нигатив, он же написал и музыку к фильму.