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США ввели новые санкции против российских оборонных предприятий
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США ввели новые санкции против российских оборонных предприятий 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вашингтон в среду ввел санкции против ряда иностранных физических и юридических лиц за нарушение национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщается в Федеральном реестре США.
В черный список попали ряд российских, иранских, северокорейских и китайских структур, а также организаций из Турции и Саудовской Аравии. Предполагается, что ограничительные меры будут введены на два года с момента вступления решения в силу.
Из российских организаций под санкции попали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, научно-производственный концерн БАРЛ.
Согласно документу, администрации США будет запрещено заключать контракты с вышеперечисленными компаниями, оказывать им какую-либо помощь и торговать оружием.
В общей сложности в список вошли 28 структур. По мнению американского правительства, они в той или иной мере помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.
Ранее Госдеп ввел запрет на контакты госорганов с российской компанией «Рособоронэкспорт», обвинив ее в нарушении американских законов о запрещении передачи ракетных технологий и оружия массового поражения Ирану, КНДР и Сирии.
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