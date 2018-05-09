Волгоградцы осудили земляков за пикники по братской могиле

Жители Волгограда , добравшись до своих домов после праздничных мероприятий, подводят итоги этого дня в социальных сетях. Одни делятся яркими фотогрфиями и впечатлениями, другие вспоминают негативные моменты. Один из таких — поведение горожан на Мамаевом кургане. Бурю негодования вызвали фотографии того, как сотни людей расположились отдыхать на сконах братской могилы прямо рядом с запрещающими табличками.

«По братской погиле не ходить! Здесь хахоронены 34505 человек» — такая надпись выведена черным по белому на многочиленных табличках Мамаева кургана. Вполне убедительное требование, впрочем, сотни волгоградцев сегодня демонстративно проигнорировали. Днем горожане рядом с табличками отдыхались под лучами ласкового майского солнца, вечером на могиле люди топтались в ожидани праздничного салюта.

Так выглядит братская могила, когда на ней никто не лежит

В соцальных сетях появившиеся фотофакты вызвали бурю негодования. Собарвшеся перед экранами гаджетов горожане осуждают своих земляков.

— Я оплевалась, когда это увидела, — говорит волгоградка Юля Чернявская. — На могилах дети скачут, а взрослые селфи делают. Моя шестилетка тоже хотела по травке побегать, но когда ей объяснила что это за травка, желание у нее пропало. Какой же у нас дикий народ!

Впрочем, есть горожане, которые призывют относиться к данному факту проще.

— Относитесь к этому проще, — говорит Карен Манукян. — Люди пришли к погибшим воинам, присели рядом с ними, может, они на том Свете радуются, что к ним пришли. И какая разница, куда они сели.