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Волгоградцы осудили земляков за пикники по братской могиле
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Волгоградцы осудили земляков за пикники по братской могиле 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Жители Волгограда, добравшись до своих домов после праздничных мероприятий, подводят итоги этого дня в социальных сетях. Одни делятся яркими фотогрфиями и впечатлениями, другие вспоминают негативные моменты. Один из таких — поведение горожан на Мамаевом кургане. Бурю негодования вызвали фотографии того, как сотни людей расположились отдыхать на сконах братской могилы прямо рядом с запрещающими табличками.
«По братской погиле не ходить! Здесь хахоронены 34505 человек» — такая надпись выведена черным по белому на многочиленных табличках Мамаева кургана. Вполне убедительное требование, впрочем, сотни волгоградцев сегодня демонстративно проигнорировали. Днем горожане рядом с табличками отдыхались под лучами ласкового майского солнца, вечером на могиле люди топтались в ожидани праздничного салюта.
Так выглядит братская могила, когда на ней никто не лежит
В соцальных сетях появившиеся фотофакты вызвали бурю негодования. Собарвшеся перед экранами гаджетов горожане осуждают своих земляков.
— Я оплевалась, когда это увидела, — говорит волгоградка Юля Чернявская. — На могилах дети скачут, а взрослые селфи делают. Моя шестилетка тоже хотела по травке побегать, но когда ей объяснила что это за травка, желание у нее пропало. Какой же у нас дикий народ!
Впрочем, есть горожане, которые призывют относиться к данному факту проще.
— Относитесь к этому проще, — говорит Карен Манукян. — Люди пришли к погибшим воинам, присели рядом с ними, может, они на том Свете радуются, что к ним пришли. И какая разница, куда они сели.
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