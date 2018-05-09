«Вечерняя Москва» возобновила традиционную эстафету гребцов на приз газеты 

В среду, 9 мая, на Гребном канале в Крылатском состоялась регата на приз «Вечерней Москвы». Гребцы в лодках «двойках», «тройках», «шестерках» и «восьмерках» соревновались за «Серебряную ладью» — переходящий приз, который наша газета вручает лучшим из лучших мастеров весла с 1933 года.
Плотный ветер развевал флаги Москвы, Москомспорта и обязательную для такого дня копию Знамени Победы над Гребным каналом. Покрытые ранним нестойким загаром ребята и девушки, крепконогие и широкоплечие, несли к стартовой позиции свои длинные лодки с уложенными внутри веслами.
Газета «Вечерняя Москва» в год своего 95-летия возобновила традиционную регату — эстафету «Серебряная ладья» по академической гребле. Об этом возвещал не только сам приз — тяжелая серебряная ладья с женщиной у кормила, но и яркая растяжка на берегу канала.