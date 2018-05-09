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Открытие фонтана, выставка военной техники, парад и салют: Реутов отметил День Победы
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Открытие фонтана, выставка военной техники, парад и салют: Реутов отметил День Победы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Торжества, посвященные 73‐летней годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, завершились в Реутове. В их рамках прошла серия праздничных мероприятий, организованная администрацией города, сообщил глава муниципального образования Станислав Каторов.
С самого утра горожан ожидало много сюрпризов. Подарком города к этому дню стало открытие нового фонтана в парке «Фабричный пруд». Выставка настоящей боевой техники состоялась у стен городской администрации, на улицах проходили спортивные соревнования, работали «полевые кухни», звучала музыка военных лет. Кульминацией праздника стало шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие 10,5 тысячи человек
— Станислав Каторов.
Во второй половине дня в Центральном парке Реутова прошли выступление духового оркестра и вечер военных вальсов, стартовал сезон в кинотеатре под открытым небом. Завершающими аккордами праздника стали вечерний концерт на центральной городской площади и десятиминутный салют.
«Сегодня мы вспомнили воевавших на фронте, погибших на полях сражений, самоотверженно работавших в тылу, поднимавших страну в послевоенное время. Мы благодарны им за то, что живы, что растим детей свободными, за возможность быть собой и уважать себя. Низкий поклон поколению победителей! Желаю всем мирного неба над головой, здоровья и сил для новых побед во благо России!», — добавил Каторов.
В настоящее время в Реутове проживают 818 ветеранов войны и тружеников тыла, 68 человек из них являются участниками боевых действий.
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