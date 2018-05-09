День Победы в ЛНР завершился праздничным салютом 

ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в самопровозглашенной Луганской народной республике завершилось праздничным фейерверком, передает корреспондент РИА Новости с главной площади Луганска.
"Рад вас приветствовать на этой площади в этот праздничный день! Это наш праздник! Он удался вопреки всем попыткам киевской власти испортить его. У них это не получится. Это наша республика. С Днем Победы вас, дорогие луганчане. Мира вам, добра и удачи, всего самого наилучшего! Да здравствует Луганская народная республика!" — обратился исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник к собравшимся на Театральной площади в Луганске.
В министерстве культуры, спорта и молодежи сообщили, что 10 мая в республике продолжатся праздничные мероприятия, посвященные 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне. В Луганске с праздничным концертом, посвященным Дню Победы, выступят звезды российской эстрады: Вадим Самойлов, Виктория Цыганова, Александр Маршал и Олег Газманов.
"Десятого мая с Днем Победы всех жителей нашей Луганской народной республики и временно оккупированной части Луганщины поздравят наши друзья, которые не впервые приезжают к нам в республику. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы не делим наш народ в зависимости от места проживания и приглашаем абсолютно всех наших жителей вместе отметить этот святой для нас праздник — День Победы", — сказал журналистам министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.