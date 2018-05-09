WP: переговоры по NAFTA сталкиваются с трудностями и могут не завершиться в срок

Канадой и ВАШИНГТОН, 9 мая. / ТАСС /. Переговоры между США Мексикой по заключению нового Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) сталкиваются с серьезными трудностями и могут не завершиться до 18 мая, как планировала вашингтонская администрация. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

Камнем преткновения стал вопрос о том, какие марки автомобилей получат право на беспошлинный экспорт. После почти девяти месяцев переговоров Вашингтон, Оттава Мехико так и не достигли компромисса по ряду других вопросов, включая требования США продлевать соглашение каждые пять лет. По данным газеты, две недели назад американские власти с оптимизмом смотрели на перспективы достижения договоренностей. Сейчас они не потеряли надежды, но считают, что им скорее всего не получится заключить новое соглашение до 18 мая.

Это может привести к значительным последствиям, учитывая выборы как в Соединенных Штатах, так и в Мексике. В зависимости от того, что произойдет в ближайшие 10 дней, президент США Дональд Трамп может либо приостановить переговоры, либо потребовать достичь частичного соглашения, считает издание.

Летом пройдут президентские выборы в Мексике, в результате которых страну может возглавить политик, с которым США будет сложнее договариваться. В ноябре в свою очередь состоятся промежуточные выборы в Конгресс, на которых у демократов есть шанс укрепить свои позиции в законодательном органе. По планам вашингтонской администрации, в случае достижения договоренностей по NAFTA до 18 мая контролируемый республиканцами Конгресс успеет ратифицировать сделку до ноябрьских выборов.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Трамп намерен пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. Соответствующие переговоры продолжаются с августа 2017 года.