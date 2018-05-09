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Над Минском прогремел праздничный салют
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Над Минском прогремел праздничный салют 

Мир24 35 минут назад
Беларусь масштабно празднует День Победы. Концерты и памятные мероприятия проходят по всей стране. Но основные торжества — в столице, городе-герое Минске. И сейчас там начинается cалют Победы. За ним наблюдает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Несколько минут назад здесь завершился праздничный театрализованный концерт. Выступили заслуженные белорусские артисты. Спели песни военных лет. А сейчас начинается салют. Запускают его из пяти точек столицы.
Всего тридцать победных залпов. Красочное шоу, за которым наблюдают десятки тысяч минчан и гостей столицы.
Салют продлится десять минут. Дадут победные залпы и в областных городах. На этом официальная часть празднования 73-ей годовщины Победы завершится. Но концерты продолжатся. И не только в Минске. Всего в памятных акциях приняли участие миллионы белорусов.
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