Над Минском прогремел праздничный салют

Беларусь масштабно празднует День Победы. Концерты и памятные мероприятия проходят по всей стране. Но основные торжества — в столице, городе-герое Минске . И сейчас там начинается cалют Победы. За ним наблюдает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Несколько минут назад здесь завершился праздничный театрализованный концерт. Выступили заслуженные белорусские артисты. Спели песни военных лет. А сейчас начинается салют. Запускают его из пяти точек столицы.

Всего тридцать победных залпов. Красочное шоу, за которым наблюдают десятки тысяч минчан и гостей столицы.

Салют продлится десять минут. Дадут победные залпы и в областных городах. На этом официальная часть празднования 73-ей годовщины Победы завершится. Но концерты продолжатся. И не только в Минске. Всего в памятных акциях приняли участие миллионы белорусов.

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