В праздновании Победы в Риге участвовали более 150 тыс. человек

РИГА , 9 мая. / ТАСС /. Свыше 150 тыс. человек приняли участие в среду в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы около памятника Советским воинам-освободителям Риги. Об этом сообщил мэр латвийской столицы Нил Ушаков , выступая перед собравшимися около монумента.

"Сегодня к памятнику Советским воинам-освободителям Риги в сумме уже пришло более 150 тыс. человек. Это огромное число — 150 тыс. человек для города, в котором живет 700 тыс. человек. Причем сегодня не праздничный день, сегодня рабочий день и все, что здесь происходит, организовали сами рижане своими руками. А это значит, что мы умеем и хранить, и защищать семейную память", — сказал мэр, поздравив рижан с Днем Победы.

По его словам, солдаты Красной армии и всей антигитлеровской коалиции воевали за то, чтобы этот День Победы был последним Днем Победы в истории человечества. «Они воевали и побеждали для того, чтобы мы — их внуки — жили в мире. Прошло 73 года, и сейчас очень страшно видеть и слышать, что в обороте появились такие слова, как Третья мировая война, новая холодная война», — отметил Ушаков.

Он заявил о недопустимости глумления в любой форме, на любом языке, в любом формате — будь то наклейка на машине или заявление политика — над памятью десятков миллионов солдат и гражданских, которые погибли в самой страшной войне в истории человечества.

"Солдаты Красной Армии, солдаты антигитлеровской коалиции воевали за то, чтобы мы жили в мире, и мы должны не только чтить их память. Мы должны бороться за то, за что они погибли и за то, за что они побеждали — за мир", — добавил он. «Мы всегда будем отмечать День Победы 9 мая. Такие мы есть, такими мы и останемся», — подчеркнул мэр Риги.

Ушаков отметил, что с каждым годом ветеранов в Латвии становится все меньше. «Это значит, что наша святая и ответственность, и забота, чтобы наши дети и наши внуки именно от нас узнали всю правду о той войне. Мы за это отвечаем. Мы должны правильно воспитать наших детей, чтобы они были одновременно и патриотами Латвии, и достойными правнуками ветеранов-победителей», — сказал он.

После выступления мэра празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжилось концертом. Закроет вечер традиционный красочный пятнадцатиминутный салют.