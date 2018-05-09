Праздничные салюты озарили небо городов России 

В честь празднования Дня Победы в 28 российских городах прогремели залпы праздничных салютов. Волна фейерверков прокатилась по стране с востока на запад, раскрашивая ночное небо в яркие цвета бутонами огня.
Красочное зрелище начиналось в 22:00 по местному времени. Пользователи соцальных сетей из разных регионов России поделились видеозаписями и фотографиями салютов.
С Днем Победы!%F0%
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%88 #9 мая2018 #салют9 мая #воробьевыгоры
Публикация от Natalia Ilina (@ilinanv)
9 Май 2018 в 12:14 PDT Салют 9 мая 2018 pic.twitter.com/6BGdh5fKUW
— So what? (@Neznae4ka) 9 мая 2018 г.
9 мая 2018 год Праздничный салют на площади ДК «Нефтяник». Было очень ярко и зрелищно!#салют#куйбышевскийрайон#9 мая2018 @AVMorgun pic.twitter.com/kdF5cmpNCf
Адм-я Куйбыш.
(@kuibadm) 9 мая 2018 г.
Праздничные салюты были запущены в городах, в которых находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов.