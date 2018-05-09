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«Динамо» Киев — «Шахтер» — 0:2 (обзор)
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«Динамо» Киев — «Шахтер» — 0:2 (обзор) 

Soccer News 49 минут назад
Фото: Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзор финального матча Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером» (0:2).
Видео: «Динамо» — «Шахтер».
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